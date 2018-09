Buch defensa que els Mossos van evitar "enfrontaments violents"

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha reivindicat que l'operatiu dels Mossos va evitar aquest dissabte "enfrontaments violents" entre la manifestació de Jusapol per defensar l'actuació de la policia espanyola durant l'1-O i la contramanifestació independentista. "Ahir vam aconseguir que no hi hagués mals majors amb un enfrontament que hagués pogut ser molt violent", ha defensat en una entrevista a Rac 1. Tot i així, Buch ha admès que s'han vist imatges d'algun moment en què es veuen procediments que no s'acaben d'ajustar al protocol i, per això, el departament d'Interior analitzarà aquests casos. D'altra banda, s'ha dirigit al diputat de la CUP Carles Riera, que li ha tornat a demanar la dimissió, per instar-lo a aclarir si els cupaires aposten ara per la via de la violència per assolir la independència. "Si ahir es trenca el cordó policial, el procés hagués canviat d'índole i no rebria tantes simpaties", ha advertit.