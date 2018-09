la burés d'anglès es va omplir ahir d'activitats per recordar l'1 d'octubre. Hi va haver teatre, pallassos, xaranga, concerts, exposicions i un sopar groc. A més hi va haver ponències de la consellera Laura Borràs i el politòleg Ramon Cotarelo, entre altres. Una jornada on, de fet, hi havia prepresentació de les poblacions Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí. També es va inaugurar la Sala 1r d'Octubre del polivalent d'Anglès.