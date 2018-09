Catalunya en Comú Podem donarà suport a la fórmula de JxCat i ERC sobre els diputats suspesos

Catalunya en Comú Podem va anunciar ahir que votarà a favor de la fórmula pactada entre Junts per Catalunya i ERC que rebutja les suspensions de diputats dictada pel jutge Llarena i alhora designa altres diputats per exercir els drets dels afectats. El coordinador general d'EUiA i diputat de Catalunya En Comú Podem, Joan Josep Nuet, va anunciar el sentit del vot del seu grup aquest dissabte en el marc de l'11a Cursa i Caminada Lluís Companys, organitzada per la Fundació l'Alternativa.

Els vots afirmatius dels diputats dels comuns podrien no ser suficients sense la CUP si finalment es requereix que s'aprovi per majoria absoluta i no majoria simple. Hi ha partits que interpreten que el reglament del Parlament només explicita majoria absoluta en la votació sobre les suspensions però no en la segona votació per a les designacions d'altres diputats perquè exerceixin les funcions dels afectats. Per tant, defensen que en aquest segon punt n'hi hauria prou amb la majoria simple del ple. De moment, la CUP no ha aclarit el seu vot.

Segons Nuet, l'acord entre JxCat i ERC per fer front a la situació és una «fórmula complexa i contradictòria com els moments que viu Catalunya» però va defensar que és una «solució que fa que la moneda caigui del cantó de la democràcia i les llibertats».

Nuet va defensar que el seu grup votarà «conseqüentment» en contra la suspensió dels diputats processats i que, al mateix temps, permetrà que el seu vot es traspassi a d'altres diputats del seu grup parlamentari i, per tant, que «ni la majoria parlamentària ni el vot popular es vegi alterat».

Està previst que aquest dimarts al migdia el ple del Parlament voti el dictamen de la suspensió de diputats. Un primer punt del dictamen rebutja la suspensió de la resolució judicial i en un segon punt es designa altres companys del mateix grup perquè exerceixin els drets dels diputats afectats. La votació serà abans que a la tarda comenci el debat de política general.