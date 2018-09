Garrigàs obre les activitats per recordar l'1 d'octubre

Moltes poblacions de les comarques gironines estan aprofitant aquest cap de setmana per recordar els fets del referèndum de l'1 d'octubre amb activitats de tot tipus. Les poblacions i els col·legis electorals que van patir més la presència policial són les que han centrat més l'atenció de la gent. En moltes ocasions, les activitats es fan en els punts on aquell dia hi havia les urnes.

Però Garrigàs va ser ahir el principal nucli de les activitats. Centenars de persones van participar en els diferents actes que s'hi van organitzar, per rememorar «l'esperit de l'1 d'octubre». El municipi, de 450 habitants, va ser el primer de la comarca a rebre les càrregues per part de la Guàrdia Civil, i des de la Taula Empordanesa per la Memòria de l'1-O, consideren que el poble és «un símbol de la repressió». L'acte institucional va consistir a rebatejar el local social, que ara es diu «1 d'octubre». L'alcaldessa, Pilar Bosch, va explicar que durant aquest any la ciutadania «s'ha cohesionat encara més» i considera que «dins la desgràcia» que van suposar les càrregues policials, ha estat «molt positiu» en l'actitud dels veïns. «Persones que no solien fer participar en actes del poble ara són els primers», va reblar.

Des de primera hora del matí s'hi van fer activitats, començant amb l'arribada d'una urna gegant que es va instal·lar a la zona del Centre Cívic. Després va començar la música, castellers i un dinar popular amb un miler de persones. De fet, des de l'organització van assegurar que van haver de parar les inscripcions.

Des de l'Ajuntament van posar en valor «la implicació» de tots els veïns en la preparació d'una jornada que Bosch va titllar d'«entranyable». «Aquí hem vist com els veïns s'han unit i han fet coses junts. El que va passar va ser molt positiu per a Garrigàs», va assenyalar l'alcaldessa.

El responsable de l'organització, Josep Maria Tegido, va explicar que l'acte es va proposar el passat maig i «s'ha fet cada vegada més gran». «Hem hagut de posar dos escenaris després de veure la repercussió i la bona voluntat dels artistes», va destacar.

Un dels més aplaudits va ser per a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que, per videoconferència, va agrair «l'immens esforç» que van fer els ciutadans de Garrigàs per «protegir les urnes». A l'acte també hi va participar el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que va animar la gent a «sortir al carrer» per «tirar endavant» el mandat de l'1 d'octubre.