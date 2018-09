Mor als 84 anys Macià Alavedra, històric dirigent de CDC i figura clau dels governs de Jordi Pujol

L'històric dirigent de CDC Macià Alavedra i Moner (Barcelona, 1934) ha mort als 84 anys d'edat. Figura clau dels governs de Jordi Pujol, Alavedra va ocupar conselleries de pes com Governació, Indústria i Economia en el període comprés entre 1982 i 1997. També va ser diputat al Parlament en cinc ocasions i diputat al Congrés en tres. L'any 1978 en representació del seu partit fou un dels membres de la Comissió dels Vint que al parador de Sau va redactar l'avantprojecte de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 79. També va formar part de la mesa negociadora del conegut com a 'Pacte del Majestic', que va permetre la investidura de José Maria Aznar l'any 1996 amb els vots de CiU. A finals del 2009, Alavedra va quedar esquitxat per la corrupció en el cas Pretòria i va ser detingut juntament amb el seu excompany de partit Lluís Prenafeta. Després de reconèixer haver cobrat comissions per fer d'intermediari en l'adjudicació d'obra pública, l'Audiència Nacional el va condemnar a un any i 11 mesos de presó i a una multa de 3,2 MEUR.