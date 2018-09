Mossos contra independentistes

A falta d'un dia perquè es compleixi un any de l'1-O, els Mosso van rebre dures crítiques d'un sector de l'independentisme per haver carregat contra els que volien impedir una manifestació de policies i guàrdies civils a Barcelona

l cos que per un dia, l'u d'octubre del 2017, va ser aplaudit per l'independentisme es va convertir, ahir, en el dolent de la pel·lícula del «procés». La contramanifestació convocada ahir per organitzacions de l'esquerra independentista per impedir la marxa de policies nacionals i guàrdies civils impulsada per l'associació Jusapol a Barcelona per reclamar l'equiparació salarial i en homenatge als companys que van intervenir en el dispositiu per impedir el referèndum de l'1-O, va desembocar en un ball de bastons, de porres més concretament: agents antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra van carregar contra contra els independentistes concentrats al centre de la ciutat. Fonts dels Mossos, informa l'agència Efe, precisen que la càrrega va produir-se després de «diversos atacs directes contra la línia policial i del llançament d'objectes i ous» contra els agents. Com a resultat de l'actuació policial, 24 persones van haver de ser assistides pels sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); totes presentaven ferides lleus, excepte una que va patir contusions de caràcter menys greu. Dinou van ser donades d'alta in situ un cop ateses pels equips del SEM; les cinc restants van ser traslladades a centres sanitaris de la ciutat. Així mateix, els Mossos van detenir sis persones que van prendre part en els aldarulls i que hauran de respondre de l'acusació d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Hi ha set persones més que els Mossos van identificar però que no van arrestar que han quedat acusades pel mateix delicte, segons va informar la policia catalana en un primer balanç.



«Recuperar l'espai»

«Després d'advertir sense èxit els concentrats en reiterades ocasions per megafonia que respectessin el cordó policial, s'ha actuat per recuperar l'espai», va argumentar un portaveu dels Mossos d'Esquadra. Una de les detencions es va produir poc abans que comencés la manifestació de policies pels voltants de la plaça de l'Àngel, que es troba al capdavall del carrer Jaume I, que dona accés a la plaça de Sant Jaume des de la Via Laietana de Barcelona. Va ser quan els independentistes van començar a llançar pintura de colors contra els agents antiavalots que havien format un cordó per evitar que es trobessin amb els policies nacionals i els guàrdies civils. També hi va haver detencions a la plaça de Catalunya i al carrer Bergara. També allà els Mossos d'Esquadra van carregar contra independentistes que volien trobar-se amb la manifestació de Jusapol. Mentre això passava, un grup de ciutadanes censurava en veu alta l'actuació de la policia catalana: «us esteu passant», els recriminaven. «Deixeu-lo, que és un nen», els pregaven.

A la plaça Catalunya, precisament, es van viure alguns dels moments més tensos de la jornada. Quan la manifestació de policies s'apropava a la plaça, un grup d'independentistes es va posar a perseguir i a increpar un dels agents que es manifestava i que duia una bandera espanyola. Li van llançar algun objecte i van seguir-lo al crit d'«anem per ells». El policia va córrer a refugiar-se darrere del cordó de mossos, que va començar a carregar contra els que intentaven impedir la marxa de policies nacionals i guàrdies civils.



1.800 policies

L'Ajuntament de Barcelona va informar que la manifestació va reunir uns 1.800 policies i que la contramanifestació va aplegar unes 6.000 persones convocades per col·lectius de l'esquerra independentista. Els dos bàndols no van arribar a trobar-se, perquè ho van impedir els cordons disposats pels Mossos d'Esquadra. A les Rambles, a la confluència amb la plaça de Catalunya, per exemple, la policia catalana va aixecar-hi barreres de seguretat. En paral·lel, membre de Jusapol també van formar cordons de seguretat propis, just darrere dels dels Mossos, amb l'objectiu d'evitar la topada amb els independentistes.



Petició de dimissions

Els fets d'ahir a Barcelona, paradoxalment, van fer coincidir els Comitès de Defensa de la República (CDR) i el PP en un mateix argument: la petició de dimissió del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que els CDR van fer extensible al president Quim Torra. De la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, considerava «inadmissible» que «els radicals independentistes» arribessin fins on se celebrava la manifestació de policies «sense que ningú» no preveiés «tallar-los abans el pas». A criteri d'Albiol, aquesta situació demostra la «irresponsabilitat» i la «incapacitat» del conseller d'Interior, a qui li demana que plegui.



Suport d'Arrimadas a Jusapol

En aquest context, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va transmetre el suport del seu partit a l'associació Jusapol i va criticar la intolerància dels contramanifestants. «Donem suport a Jusapol, que avui s'està manifestant a Barcelona i hi ha uns intolerants separatistes que volen impedir el seu dret constitucional a manifestar-se», va declarar a la convenció que Cs celebrava a Sevilla, en la qual el partit taronja va presentar un decàleg «per una Espanya de ciutadans lliures i iguals».



La CUP, en contra

En el costat oposat, la CUP i Arran van lamentar que s'hagués permès la manifestació de Jusapol per homenatjar els policies. La portaveu d'Arran, Ariadna Roca, va denunciar que la «policia feixista» s'hagués manifestat per homenatjar persones que «van venir a rebentar-nos el cap l'any passat». Marcel Mauri, vicepresident de l'ANC, retreia als policies la seva actitud «fatxenda».