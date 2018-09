el col·legi verd recrea l'ambient de la vigília de l'1 d'octubre amb un sopar de germanor i l'opció de quedar-se a dormir. Avui, hi haurà un esmorzar popular, un dinar de germanor i tothom qui ho desitgi podrà tornar a votar. El centre escolar gironí va ser un dels que més va patir l'actuació policial a la recerca de les urnes ja de bon matí, on molts ciutadans estaven a la porta del centre per evitar l'entrada dels agents.