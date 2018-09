Santi Vila: "Estan injustament empresonats però no són presos polítics"

L'exconseller Santi Vila ha assegurat en una entrevista que publica aquest diumenge el 'Diario Vasco' que els dirigents polítics independentistes en presó preventiva "estan injustament empresonats però no són presos polítics". "Estan acusats d'haver incomplert les lleis, Espanya no és Turquia", ha afirmat segons recull el mitjà. Vila també explica que no llueix un llaç groc i afegeix: "És una mostra d'afecte i de solidaritat cap als polítics que pateixen; tan cert com que m'incomoda que es taquin els espais públics, és una apropiació indeguda". En aquest sentit ha afirmat que respecta qui en porta, però ha subratllat també que per alguns sectors el llaç groc és un "símbol agressiu" perquè "suposa acceptar que hi ha presos polítics a Espanya".

A l'entrevista, Vila també revela que gairebé fa un any que no parla amb Carles Puigdemont, expresident del seu govern. "L'última vegada que vaig parar-hi va ser el dia de la DUI, el 27-O, i jo estava fora del govern des del dia anterior; li vaig desitjar sort en allò personal, però en allò polític ja vèiem les coses molt diferents", desgrana. Vila assegura que ho viu "amb pena i tristesa" ja que "apreciava molt" Puigdemont. "Sent honestos, s'ha de reconèixer que la legislatura passada va ser un desastre", afirma Vila, que considera que el procés va acabar l'1-O.

Amb la mirada posada als darrers mesos, l'exconseller també ha admès que el va sorprendre l'elecció de Quim Torra com a president de la Generalitat però no ha volgut entrar en més detalls: "Prefereixo reservar-me l'opinió".

I sobre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la seva proposta de referèndum d'autogovern, ha dit: "Entre autogovern i autodeterminació, hi ha una esquerda per la qual podem passar molts sobiranistes i solucionarem el problema; si pots organitzar un referèndum per la millora de l'autogovern i la majoria dels catalans te l'aprova, has matat el gos i la ràbia", assegura Vila.