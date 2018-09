Torra apel·la a un nou 1-O: "Ens necessitem tots per tornar-hi i consolidar la victòria"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat aquest diumenge l'1 d'octubre del 2017 com la data que "marca la fita per a un nou moment". "Per a un nou primer d'octubre on haurem de fer el mateix". És a dir, on teixir-hi una "cadena de confiances", des d'un "esperit no violent" i on "apostar-ho tot a la democràcia". "I on sobretot, ser capaços, havent perdut la por, de fer el pas que vam fer, un acte de desobediència civil; [...] és el que tenim per davant i ho podem fer", ha assegurat Torra en un acte institucional al Palau de la Generalitat de suport a les persones afectades durant el referèndum. "Hem de fer-ho; vam votar i vam guanyar; però ara ens necessitem de tots per tornar-hi i consolidar la victòria; si no, res del que hem fet fins ara tindria sentit si ara la por ens vencés i no fóssim capaços de recuperar l'esperit de l'1-O per fer la república catalana", ha resolt.

Acte reivindicatiu i de suport als afectats per l'1-O, aquest diumenge al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. De reivindicació d'un dia en què es va "derrotar l'Estat"; una jornada, la d'ara fa un any, que Torra reclama com un "dia de victòria" davant d'un govern que "va atrevir-se a enviar contra ciutadans innocents les seves forces de policies i les càrregues més violentes". "I no ho hem d'oblidar", ha assegurat el cap de l'executiu català.

Tampoc per a fer els propers passos de futur, ha afegit. Ha demanat així emmirallar-se en l'1-O per impulsar un "nou moment, un nou primer d'octubre". Un marc on "ser capaços de, havent perdut la por, fer el pas que vam fer, un acte de desobediència civil". "És el que tenim per davant, i ho podem fer; hem de fer-ho", ha insistit al seu discurs al Palau aquest diumenge.

En aquest context, Torra ha demanat als ciutadans que "no permetin" que "ningú els pugui prendre" allò que es va construir l'1-O: "Que ningú us arrabassi el primer d'octubre; [...] ens va costar molt assolir aquell moment, va ser elèctric, de fraternitat i solidaritat; va excedir els independentistes per interpel·la la societat en general", ha assegurat.

En un record explícit a "presos i exiliats" –"ens tenen empresonats amb ells, les nostres consciències, aquest és el motiu d'empresonar Sánchez i Cuixart"-, Torra també ha carregat contra un judici que augura "injust", de "causa general" i "farsa". "Votar no és delicte, delicte és que et peguin per anar a votar", ha sentenciat. Per això, ha advertit també que qui va ordenar que alguns col·legis fossin "represaliats", "seran jutjats pels tribunals internacionals" més endavant.

A l'acte al Pati dels Tarongers també ha intervingut el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha resumit l'1-O en tres paraules: "dignitat, autodeterminació i intel·ligència col·lectiva". Davant d'un grup de familiars, alguns dels ferits i alcaldes de municipis afectats durant l'1-O, Aragonès ha agraït a tothom que va aportar una "peça del puzle per poder construir i fer possible el referèndum" d'ara fa un any.

"Avui, més que mai, davant de tots els reptes que tenim hem de tornar a reivindicar la intel·ligència col·lectiva; ho hem fet i per tant som capaços de tornar-ho a fer; [..] queda camí per endavant, però units, determinats, amb dignitat i intel·ligència col·lectiva ho aconseguirem", ha resolt Aragonès.



L'homenatge als afectats



La veu ciutadana l'ha posat Jaume Casamitjana, un ciutadà de Sant Julià de Ramis, el poble on havia de votar l'expresident Carles Puigdemont ara fa un any. Casamitjana ha relatat al detall com van viure la jornada al pavelló del municipi, amb càrrega policial, i ha tingut un record especial per Roger Español, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma davant de l'escola Ramon Llull. "El millor homenatge a les víctimes és no fer cap pas enrere", ha assegurat.

Casamitjana ha afirmat que l'1-O ha marcat "un abans i un després" a Catalunya, no només en les vides individuals de la gent sinó de forma col·lectiva: "Ens hem fet valents com a poble; ens ha situat al món com una societat capaç de lluitar pacíficament per assolir objectius; [...] qui ha fet ús de la violència per imposar la raó simplement vol dir que no té la raó, per això l'1-O i, a favor nostre, ens carrega encara més de raons", ha argumentat.

També ha pres la paraula, finalment, l'expresidenta del parlament escocès, Tricia Marwick, que va ser observadora internacional aquell cap de setmana a Catalunya. "En més de 30 anys en política, mai havia vist res com la por i la intimidació que vaig veure aquell dia, va ser vergonyós, ignominiós, un atac frontal a la democràcia en si mateixa", ha assegurat en reivindicar l'exconsellera Clara Ponsatí i l'expresidenta del Parlament ara empresonada. Carme Forcadell "és a la presó per fer el que jo o qualsevol altre president de qualsevol parlament del món hauríem fet", ha afegit.