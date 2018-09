Torra visita el col·legi electoral on va votar l'1-O

El president Quim Torra ha visitat aquest diumenge l´Escola Oficial d´Idiomes Príncep d´Astúries de Barcelona on ell i la seva família van votar en el referèndum de l´1-O del 2017. En un acte de commemoració d´aquesta votació organitzat pel veïns que van protegir i van organitzar la jornada electoral d´aquest col·legi, el president ha reiterat que l´1-O quedarà per sempre com un dia d´èxit de la democràcia després que la defensa civil permetés la votació malgrat l´intent de l´Estat per impedir-lo. Torra ha manifestat davant els veïns que han participat en l´acte que els ciutadans que van defensar les urnes en cada un dels col·legis electorals de Catalunya ´´van passar de ser veïns a amics per sempre´´.