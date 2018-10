Catalunya duplica el rebuig a la Constitució que hi ha a altres autonomies

Catalunya compta amb un percentatge de ciutadans descontents amb la Constitució de 1978 i amb la Transició que duplica l'existent a Madrid i a altres comunitats autònomes, i fins i tot gairebé el doble que la mitjana en el conjunt d'Espanya. Així es reflecteix en les dades del baròmetre de setembre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que, per primera vegada, s'ha ofert creuant les dades en funció de les comunitats autònomes on s'han realitzats les entrevistes.

Es percep clarament que les opinions polítiques que es donen a Catalunya difereixen notablement de les majoritàries a Madrid i altres comunitats d'Espanya. En ser preguntats els enquestats si estan conformes amb el desenvolupament de la Constitució en aquests 40 anys, la mitjana estatal mostra un 47,3% de ciutadans satisfets avant d'un 27,7% que es declaren descontents. Però si a Madrid els enquestats satisfets arriben fins al 52,8%, a Catalunya només representen un 22,6%, i aquesta disparitat es reflecteix també amb els descontentaments: un 25,2% a Madrid davant d'un 52,1% a Catalunya.

La majoria de les autonomies presenten nivells similars als de Madrid, i només País Basc i Navarra s'apropen als índexs de Catalunya amb un percentatge de descontentaments del 41,6 i del 39%. Un fet similar es dona en preguntar als entrevistats si consideren que la Transició és motiu d'orgull: a Madrid contesta afirmativament el 68%, però a Catalunya hi ha un 48% que no se sent orgullós.