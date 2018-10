En directe: Un any de l'1 d'octubre

Aquest dilluns es compleix un any de la celebració del referèndum de l'1-O, la consulta organitzada per la Generalitat de Catalunya en la qual es preguntava als catalans si volien convertir a la comunitat autònoma en un estat independent en forma de república.



La jornada va estar marcada per la intervenció dels cossos de seguretat als centres electorals per impedir la consulta i les càrregues policials en alguns d'ells, les diferents xifres de ferits donades per ambdós governs, els dubtes sobre la fiabilitat del referèndum i la transcendència que va tenir la consulta a nivell internacional.



Segueix, minut a minut, tota la informació sobre el primer aniversari de l'1 d'octubre.





07.54 h

Un centenar de persones talla la Via Laietana de Barcelona

06.57 h

Unes 400 persones tallen les vies del TAV a Girona

Un centenar de persones convocades pels CDR tallen la Via Laietana de Barcelona a dos quarts de vuit per recordar el que va passar ara fa un any amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. Els manifestants s'han trobat davant del mercat de Santa Caterina i primer han fet una parada a la porta de Foment del Treball, on han col·locat adhesius i una pancarta amb el lema 'Tombem el règim', han encès un parell de bengales i han tallat el trànsit. Els concentrats criden consignes com 'Sense desobediència no hi ha independència', 'Ni oblit ni perdó' o 'Ni França ni Espanya, Països Catalans'. També a la plaça de Catalunya s'han congregat unes cent persones que han enganxat adhesius a la seu del Banc d'Espanya i han demanat la dimissió del conseller d'Interior. Fan talls intermitents del trànsit conforme es van movent. També hi ha accions previstes a la plaça Letamendi.Unes 400 persones tallen des de dos quarts de set del matí les vies del TAV de Girona. El CDR havia convocat una trobada a les 6 del matí a la plaça U d'octubre i poca estona després s'han dirigit cap a l'estació del tren. Sota una pancarta on hi havia escrit "1-O exercim l'autodeterminació" han passat les barreres sota crits de "1 d´octubre ni oblit ni perdó" o "els carrers seran sempre nostres".