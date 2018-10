En directe: Un any de l'1 d'octubre

Aquest dilluns es compleix un any de la celebració del referèndum de l'1-O, la consulta organitzada per la Generalitat de Catalunya en la qual es preguntava als catalans si volien convertir a la comunitat autònoma en un estat independent en forma de república.



Un any després, arreu del territori se celebren actes commemoratius d'aquella jornada.



Segueix, minut a minut, tota la informació sobre el primer aniversari de l'1 d'octubre.





10.16 h

Torra anima els CDR: "Pressioneu, feu bé de pressionar"

09.52 h

Els CDR retiren la bandera espanyola de la seu de la Generalitat a Girona

09.48 h

Sant Julià de Ramis rep una urna de l'1-O per votar simbòlicament

09.33 h

Puigdemont assegura que el Govern no es va plantejar aturar el referèndum

09.15 h

Finalitza el tall de les vies del TAV a Girona

09.02 h

Sant Julià reserva la primera fila per als polítics presos i els que són a l'estranger

EUROPA PRESS

08.54 h

La Generalitat difon un vídeo per commemorar l'1-O: «Hem votat i hem guanyat»

08.18 h

Sant Julià es converteix en epicentre de l'1-O a les comarques de Girona

07.54 h

Els CDR tallen diversos carrers de Barcelona

06.57 h

Unes 400 persones tallen les vies del TAV a Girona

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat aquest dilluns a "la consciència dels catalans" per afrontar les possibles sentències que hagin d'arribar pels judicis del cas de l'1-O contra els líders independentistes. Des de Sant Julià de Ramis i abans de reunir-se amb el seu Govern, Torra ha dit que serà així que sabrà "si s'acceptaran o no les sentències, si els catalans es tornaran a autodeterminar com ho van fer l'1-O arran de les sentències". "No podem acceptar que votar sigui un delicte. El delicte és que et peguin per votar o t'engarjolin per exercir la democràcia", ha afegit, tot assegurar que als tribunals s'ha portat "gent honorable que van fer el que nosaltres vam fer- no". "No s'estarà jutjant uns quants polítics, s'estarà jutjant el poble de Catalunya". A més, després de conèixer les primeres mobilitzacions que els CDR han protagonitzat durant el matí d'aquest primer aniversari de l'1-O, el president els ha encoratjat a mantenir les reivindicacions. "Pressioneu, i feu bé de pressionar", els ha dit.Els CDR han entrat a la seu de la Generalitat de Girona i han retirat la bandera espanyola. És la segona acció reivindicativa del col·lectiu que agrupa mig miler de persones en l'aniversari de l'1 d'Octubre.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que el seu Govern no es va plantejar aturar el referèndum de l'1-O perquè els ciutadans continuaven anat als col·legis amb una actitud cívica i de respecte tot i l'actuació policial. En una entrevista a Rac 1 un any després de l'1-O, Puigdemont ha reivindicat que "la màxima unitat i el compromís cívic" van fer possible el referèndum i ha afegit que amb aquests dos ingredients s'aconsegueixen els "grans èxits de país". Preguntat per les crítiques de l'exconsellera Clara Ponsatí que no veu que el Govern avanci cap a la República, Puigdemont ha discrepat i ha defensat que "aguantar la posició i esperar oportunitats" també és una manera de fer la República. Així mateix, ha afirmat que s'ha de deixar un "espai de confiança" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè faci la seva proposta per a Catalunya.L'acció reivindicativa de vies s'ha donat per finalitzada pels volts de les nou del matí, després de gairebé tres hores de tall de la circulació del TAV a Girona. A partir d'aquí els concentrats s'han desplaçat a l'exterior de l'estació del TAV on s'han reunit amb un centenar de persones més a qui els Mossos i vigilants no han deixat entrar a dins durant l'acció reivindicativa.L'acte institucional que es farà a Sant Julià de Ramis ha reservat la primera fila de seients per als polítics presos i els líders que van marxar a l'estranger per no comparèixer davant la justícia. Així, en les cadires s'han col·locat retrats amb les cares de dirigents com l'expresident català Carles Puigdemont; el vicepresident Oriol Junqueras; el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; l'exconseller Jordi Turull, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, entre uns altres.La Generalitat difon un vídeo per les xarxes socials per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1-O. Són 20 segons d'imatges que resumeixen el recorregut des de les consultes populars, la consulta del 9-N i, finalment, el referèndum de l'1 d'octubre d'ara fa un any. 'L'1-O vam defensar els nostres drets. Hem votat i tots hem guanyat', conclou el vídeo institucional firmat per la Generalitat de Catalunya. En les imatges també apareixen unes vies de tren, que també van ser protagonistes de l'anunci del Govern sobre el referèndum de fa un any.L'exterior del pavelló de Sant Julià de Ramis s'està omplint a primera hora del matí de gent per commemorar el primer aniversari de l'1-O. Una estelada gegant presideix la plaça i tot està a punt pels actes oficials, que començaran a les nou del matí.Activistes dels CDR han tallat poc després de les set del matí a Barcelona la plaça de Catalunya, la Ronda de Sant Pere, la Gran Via, l'Avinguda Diagonal, el carrer Aragó i la Via Laietana en diverses accions convocades pels Comitès de Defensa de la República per commemorar i reivindicar l'1-O. També desenes de membres dels CDR bloquegen l'entrada als serveis centrals de les torres de CaixaBank, situades en la Diagonal, impedint l'entrada a l'edifici, encara que els treballadors estan entrant per una porta lateral.Unes 400 persones tallen des de dos quarts de set del matí les vies del TAV de Girona. El CDR havia convocat una trobada a les 6 del matí a la plaça U d'octubre i poca estona després s'han dirigit cap a l'estació del tren. Sota una pancarta on hi havia escrit "1-O exercim l'autodeterminació" han passat les barreres sota crits de "1 d´octubre ni oblit ni perdó" o "els carrers seran sempre nostres".