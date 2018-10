La Generalitat difon un vídeo per commemorar l'1-O: «Hem votat i hem guanyat»

La Generalitat difon un vídeo per les xarxes socials per commemorar el primer aniversari del referèndum de l'1-O. Són 20 segons d'imatges que resumeixen el recorregut des de les consultes populars, la consulta del 9-N i, finalment, el referèndum de l'1 d'octubre d'ara fa un any. 'L'1-O vam defensar els nostres drets. Hem votat i tots hem guanyat', conclou el vídeo institucional firmat per la Generalitat de Catalunya. En les imatges també apareixen unes vies de tren, que també van ser protagonistes de l'anunci del Govern sobre el referèndum de fa un any.