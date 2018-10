Maragall confirma que optarà a ser alcaldable d'ERC a Barcelona

Ernest Maragall es va postular des del barri del Clot per ser l'alcaldable d'ERC a Barcelona a les eleccions municipals del maig de 2019. L'encara conseller d'Acció Exterior va explicar que va ser el president del partit, Oriol Junqueras, qui li va proposar el repte des de Lledoners. Tot i que en un primer moment va dubtar, per raons com l'edat o no voler malmetre el llegat que suposa el seu cognom, «finalment Barcelona es va imposar».

Segons Maragall, la seva proposta podrà guanyar l'alcaldia si saben posar en marxa «una onada imparable de barcelonisme intel·ligent i crític, però compromès». Ernest Maragall va descartar entrar a formar part d'una llista unitària amb la resta de formacions independentistes.

El conseller d'Acció Exterior va donar a conèixer la seva decisió de «fer el pas per la ciutat» i inscriure el seu nom a les primàries d'Esquerra Republicana per ser escollit candidat a l'alcaldia de Barcelona. «El nostre país i la nostra ciutat viuen hores exigents, i no és moment de renúncia, comoditat o resignació», va reblar. Amb tot, Maragall no va amagar els dubtes que el van envair quan Oriol Junqueras li va fer la proposta des de la presó de Lledoners. No només per una qüestió d'edat, els seus 75 anys, sinó també per la feina «apassionant» que està desenvolupant a la conselleria d'Acció Exterior, «i un dubte profund sobre la meva idoneïtat». Segons Maragall, Barcelona s'ha de preparar per afrontar «un pols molt potent».