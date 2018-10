Milers de persones marxen a Barcelona per reivindicar el "mandat" de l'1-O

Unes 180.000 persones han participat en la manifestació convocada aquesta tarda a Barcelona per l'ANC i altres entitats sobiranistes per reivindicar el compliment del "mandat" de l'1-O, un any després del referèndum unilateral d'independència.

La marxa, en la qual participen diversos membres del Govern, ha anat des de la plaça Catalunya cap al Parlament, on els manifestants han estat rebuts pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el president de la cambra, Roger Torrent.

A la capçalera, diversos ciutadans han portat urnes utilitzades en la jornada de l'1-O, que han estat lliurades a Torra i Torrent com a símbol del "mandat" de l'1 d'octubre que reclamen complir, i darrere d'ells s'ha situat una pancarta amb el lema "1-O, ni oblit ni perdó".

Els manifestants han avançat entre nombroses banderes estelades, una gran pancarta amb el lema -en anglès- "L'autodeterminació és un dret humà", cartells que demanen "Llibertat presos polítics" i crits d'"Independència", "Els carrers seran sempre nostres" "Sense desobediència no hi ha independència" i també "Buch dimissió".