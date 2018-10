Mor als 84 anys l'exconseller Macià Alavedra

L'històric dirigent de CDC Macià Alavedra i Moner va morir ahir als 84 anys d'edat. Figura clau dels governs de Jordi Pujol, Alavedra va ocupar conselleries de pes com Governació, Indústria i Economia en el període comprès entre 1982 i 1997. També va ser diputat al Parlament en cinc ocasions i diputat al Congrés en tres. L'any 1978, en representació del seu partit, fou un dels membres de la Comissió dels Vint que al parador de Sau va redactar l'avantprojecte de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 79. També va formar part de la mesa negociadora del conegut com a «Pacte del Majestic», que va permetre la investidura de José María Aznar l'any 1996 amb els vots de CiU. A finals de l'any 2009, Macià Alavedra va quedar esquitxat per la corrupció en el cas Pretòria i va ser detingut juntament amb el seu excompany de partit Lluís Prenafeta. Després de reconèixer haver cobrat comissions del 4% per fer d'intermediari en l'adjudicació de diverses obres públiques, l'Audiència Nacional el va condemnar el passat mes de juliol a un any i 11 mesos de presó i a una multa de 3,2 milions d'euros.

Alavedra va ser declarat culpable dels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, però va evitar la presó i la seva pena va ser rebaixada pels atenuants de confessió i dilacions indegudes després d'establir un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció.

Nascut el 26 de març de 1934 a Barcelona, Macià Alavedra era fill de l'escriptor i periodista Joan Alavedra i de Montserrat Moner. Va passar part de la seva infantesa exiliat a França, ja que el seu pare havia estat secretari de la Presidència de la Generalitat entre els anys 1931 i 1934, durant les presidències de Francesc Macià i Lluís Companys. En tornar a la capital catalana, es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona i va militar al Front Nacional de Catalunya. El 1975 fou un dels fundadors, juntament amb Ramon Trias i Fargas, d'Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) –que s'acabaria integrant a CDC–, i a les eleccions generals espanyoles de l'any 1977 va ser elegit diputat dins el Pacte Democràtic per Catalunya.

A les dècades dels 80 i els 90, Alavedra es va erigir en home clau dels governs de Jordi Pujol, convertint-se en la seva mà dreta i assumint conselleries de responsabilitat com Governació (82-86), Indústria i Energia (87-89) o Economia i Finances (89-97). Precisament com a conseller d'Economia, va ser un dels negociadors del «pacte del Majestic» que va investir president José María Aznar amb els vots de CiU i que va comportar, entre altres beneficis, la cessió del 30% de l'IRPF a les comunitats autònomes.

Sortida de la política



El 1997 va deixar la política activa i va ser nomenat president del consell d'administració de la societat Autopistes de Catalunya (fins al 2003). També va ser president de les societats Abertis Logística i Kern Pharma. La cerimònia de comiat de Macià Alavedra està prevista per a demà al Tanatori de Sant Gervasi.