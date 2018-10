Un mort i tres ferits a Barcelona en el xoc d'un cotxe i un camió de la neteja

Una persona va morir i tres més van resultar ferides lleus ahir al vespre en un accident entre un cotxe i un camió de la neteja a la Ronda del Mig de Barcelona, a l'altura de la plaça Ildefons Cerdà. El conductor del turisme va perdre la vida després de xocar amb un camió, que es va incendiar com a resultat de l'impacte. El xoc va partir per la meitat el turisme, i també va afectar, de rebot, un altre cotxe i un ciclomotor.

Els Bombers de Barcelona van destinar cinc dotacions per extingir el foc i excarcerar el conductor mort, i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar tres unitats que van atendre i traslladar els ferits a centres sanitaris. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar la vida de la persona, que va acabar morint a causa de l'impacte. La Unitat d'Investigació i Prevenció d'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana (UIPA) ha posat en marxa una investigació.