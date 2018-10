Multitudinària protesta a Girona contra la violència policial de l'1-O

Unes 5.000 persones, segons la Policia Municipal, es van manifestar ahir a la tarda a Girona per denunciar la «violència de l´estat espanyol» durant l´1-O. Els assistents es van concentrar a la plaça 1 d´Octubre a les set de la tarda i van continuar la marxa per la Gran Via Jaume I fins a la comissaria de la Policia Nacional, a Pedret. Allà, van cridar consignes com «fora les forces d´ocupació» o «els Mossos també són forces d´ocupació», en referència als efectius d´aquest cos que van acordonar l´edifici. A tocar de la línia policial, van col·locar diverses caixes, llibres i urnes simulant un «mur contra la violència». Durant els parlaments, van reclamar fer efectiva la República i van animar els assistents a participar a la mobilització d´avui a la tarda i a la concentració convocada pels CDR a les sis del matí.

Un dia abans de l´1-O, Girona va tornar a sortir ahir al carrer. Centenars i centenars es van anar concentrant a la plaça 1 d´Octubre, responent a la crida de la Plataforma 1-O, per denunciar «la violència de l´estat espanyol» el dia del referèndum i sota el lema «no oblidem, no perdonem». A la concentració hi van participar grups de percussió, els gegants de Girona i diverses entitats de la ciutat. Poc després de les set de la tarda, els assistents van sortir de la plaça per enfilar la Gran Via Jaume I amb una capçalera amb dues pancartes: «República Catalana» i «Que se´n vagin».

Els participants van cridar durant tot el camí consignes com «1 d´octubre, ni oblit ni perdó», «els carrers seran sempre nostres», «fem efectiva la república», «vam votar, vam guanyar» o «ni un pas enrere». Un cop a la comissaria de la Policia Nacional, al barri de Pedret, els assistents van cridar «fora les forces d´ocupació» i van reclamar que es retirés la bandera espanyola. També van criticar el cordó que els Mossos d´Esquadra van fer per evitar que s´acostessin a l´edifici. «Els Mossos també són forces d´ocupació», van cridar.



Caixes, urnes i llibres

Durant la concentració es van viure alguns moments de tensió quan un dels manifestants va voler superar el cordó o quan uns altres van llençar avions de paper contra la policia i van increpar els agents, tot i que no es va registrar cap incident. Els concentrats també van col·locar diverses caixes, urnes i llibres a tocar del cordó policial per simbolitzar un «mur contra la violència» i hi van enganxar una fotografia de la Policia Nacional amb la frase «que se´n vagin».