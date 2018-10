«En un país de derrotes, és una petita victòria»

En un país de derrotes, l'1-O va ser una victòria. Petita, però victòria», afirma en Pere, un dels voluntaris que va mantenir obert el Col·legi Verd fa un any. És l'escola de les imatges de la policia lluitant per entrar a per les urnes, treient la gent del carrer, saltant la tanca i les xarxes... la portaveu de l'AMPA, Sònia Muret, reconeix que el Verd s'ha convertit en un «símbol» d'aquella jornada, perquè va ser un dels col·legis que més va patir la «violència» per part de la policia. «Total, no van aconseguir res, perquè no es van poder endur les urnes ni es van emportar paperetes. Tanta repressió per a res», va lamentar la portaveu de l'AMPA.

Desenes de veïns de Girona han passat el cap de setmana pel Col·legi Verd per rememorar l'1 d'octubre. El centre va fer exactament el mateix que l'any passat: ha obert per reviure el referèndum i denunciar les càrregues policials que es van produir en aquesta escola del centre de Girona. Els actes en record a l'1-O al Col·legi Verd van començar dissabte. Un centenar de veïns del barri es van quedar a sopar i una vintena hi van passar la nit, tal com van fer fa un any. Llavors van ser una trentena. Pepi Muñoz diu que prefereix recordar les coses bones. «Dormia en una tenda de campanya amb el meu fill, quan van dir que havien vist algú amb un auricular mirant des de fora. Al cap d'un moment va aparèixer en Carles Puidgemont, el president, que ens va dir que no podia tornar a casa sense passar per l'escola de les seves filles per agrair-nos les esforç que fèiem perquè les escoles fossin obertes per votar». Poc després es va designar en Pere, que prefereix no revelar el seu cognom, com a responsable de seguretat. «No vam fer res d'especial, vam fer alguna ronda per fora per avisar, però realment els que van fer feina van ser els veïns del carrer, que es van mobilitzar per protegir l'escola», va afirmar.

Josep Masdevall, un veí i soci de l'AMPA que havia tornat a ser pare feia només tres dies, havia baixat a buscar el pa. «Vaig passar per davant l'escola i en veure moviment ja m'hi vaig quedar fins al migdia», assenyala. I recorda que tornar a ser pare pocs dies abans encara el fa sentir més neguitós per aquelles imatges que va veure i que ara li costa tornar a mirar.

«Hem reproduït aquelles hores perquè no les podrem oblidar mai», explica la portaveu de l'AMPA, Sònia Muret. Ahir, però, les urnes ja no anaven d'incògnit. Ben d'hora ahir al matí, ja tenien preparat un esmorzar popular al pati de l'escola just abans que dos capgrossos de la Fal·lera Gironina entressin per la porta per on fa un any van accedir un centenar d'agents de la policia. Els ninots, però, van entrar amb dues urnes que es van col·locar a dalt d'un escenari, presidint el pati del centre i on qui va voler va dipositar el seu vot, en un gest simbòlic que ha servit per denunciar la repressió per part dels agents l'1-O.

Malgrat que al col·legi Verd ha estat l'AMPA qui s'ha fet càrrec dels esmorzars, es porta un temps treballant molt amb els veïns i amb els alumnes. «Cal tenir en compte que aquell dia molts nens eren aquí veient com la policia entrava a cops de porra i agredint els seus veïns», assenyala Muret. En aquest sentit, la portaveu de l'AMPA explica que les dues primeres setmanes després del referèndum «van ser molt dures». Ahir al pati desenes de nenes jugaven a pilota, pintaven o simplement s'empaitaven. La presidenta de l'AMPA va posar en valor aquesta normalitat. «Avui és un dia d'alegria, els nens hi participen i és una jornada festiva que cal que seguim reivindicant des de la normalitat», va reblar. Des de la comissió de l'1-O es va fer «un agraïment als veïns del barri. Aquell dia ens vam fer més forts i ens vam cohesionar encara més», va explicar Muret.



En record de Mario Rueda

El Verd no va ser l'únic lloc on es va viure el cap de setmana com un agraïment. Una de les persones que, malgrat anar en cadira de rodes, va patir i denunciar la violència de la intervenció policial va ser l'advocat Mario Rueda, que en aquell referèndum exercia la responsabilitat de ser el president de mesa al col·legi Bruguera de Girona. Rueda va morir inesperadament el 23 d'agost passat.

Al gimnàs de l'Escola Joan Bruguera, ahir es va projectar un recull d'imatges sobre l'actuació policial i la resistència de les persones que defensaven l'escola i el dret a votar i, posteriorment, familiars, companys i amics de Mario Rueda van recordar vivències personals. Estava prevista la participació de l'advocat Manel Mir, que també va viure en primera persona els fets de l'Escola Joan Bruguera, el periodista Eduard Cid, o l'Albert Carreras, del col·lectiu d'advocats Voluntaris pel Dret de Defensa, entre d'altres.