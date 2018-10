Puigdemont assegura que el Govern no es va plantejar aturar el referèndum

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que el seu Govern no es va plantejar aturar el referèndum de l'1-O perquè els ciutadans continuaven anat als col·legis amb una actitud cívica i de respecte tot i l'actuació policial. En una entrevista a Rac 1 un any després de l'1-O, Puigdemont ha reivindicat que "la màxima unitat i el compromís cívic" van fer possible el referèndum i ha afegit que amb aquests dos ingredients s'aconsegueixen els "grans èxits de país". Preguntat per les crítiques de l'exconsellera Clara Ponsatí que no veu que el Govern avanci cap a la República, Puigdemont ha discrepat i ha defensat que "aguantar la posició i esperar oportunitats" també és una manera de fer la República. Així mateix, ha afirmat que s'ha de deixar un "espai de confiança" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè faci la seva proposta per a Catalunya.

Puigdemont ha afirmat que l'1-O va ser una acció feta "amb la gent del poble" i ha afegit que quan hi ha un poble en marxa i en moviment, no es pot aturar. L'expresident ha lamentat que davant l'evidència que el referèndum no es podia aturar, l'estat espanyol va optar per "la pitjor de les actituds" i ha considerat que se'n va adonar massa tard, "quan el mal ja estava fet". Atribueix el fet que les càrregues policials van disminuir a la tarda al fet que algú va veure que el referèndum era inevitable i va decidir retirar una "ofensiva tan violenta".

Tot i l'actuació dels cossos de seguretat espanyols, Puigdemont ha assegurat que el seu govern no es va plantejar aturar el referèndum. Ha explicat que en un moment va rebre la reflexió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, explicant-li que davant la intensitat de l'agressió algú havia plantejat aturar la votació però que s'havia descartat perquè la gent continuava anant als col·legis amb una actitud de civisme i respecte.

Puigdemont ha explicat que al llarg de la jornada de l'1-O no va parlar directament amb ningú del govern espanyol del PP i que des que Pedro Sánchez es president de l'executiu no ha parlat amb ell.

Respecte les crítiques de l'exconsellera Ponsatí, que no veu accions de l'actual govern català cap a la República, Puigdemont ha defensat que el Govern ha d'aguantar la posició i esperar "oportunitats". A més, ha remarcat que el govern espanyol actual no és el mateix de fa un any. I ha considerat que el "més correcte" és que s'atorgui un "espai de confiança" a Sánchez perquè pugui formular la seva proposta política per a la resolució del conflicte. Així mateix, ha afegit que sempre hi ha hagut independentistes que volen anar més ràpid i ho ha emmarcat en la diversitat del país.