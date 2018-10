Puigdemont: «Ha passat un any i ens podem mirar als ulls, els que ens van pegar hauran d'abaixar la mirada»

L´expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns que "avui és un dia que a Catalunya molta gent sentirà emocions reviscudes", en referència al primer aniversari del referèndum de l´1-O. "Ha passat un any i ens podem mirar als ulls i explicar als nostres fills el que vam fer, els que ens van pegar no ho podran fer, hauran d'abaixar la mirada", ha afirmat.

Segons Puigdemont "ni els seus fills ni els seus néts podran entendre per què van haver d'utilitzar la força i la violència per impedir que una gent es pogués expressar de manera pacífica". "Nosaltres ho podem dir amb molt d'orgull i molta dignitat", ha sentenciat. L´expresident també ha expressat el desig de poder viure amb aquest record "per molts anys", però "sobretot" amb una República "democràtica, lliure, sense por i compartida".

El 130è president ha fet les declaracions des de la Casa de la República, a Waterloo, on ha rebut diverses obres artístiques dedicades precisament a l´1-O. En l´acte, breu, Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig han cantat Els Segadors.