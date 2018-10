Quim Torra alerta que caldrà «un nou» 1-O per «consolidar la victòria»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que el referèndum de l'1 d'octubre de l'any passat va marcar «una fita per a un nou moment, per a un nou primer d'octubre on haurem de fer el mateix» per tal de fer la república catalana. Tot plegat amb l'objectiu de tornar a fer un acte de «desobediència civil». Així ho va assegurar Torra en un acte institucional al Palau de la Generalitat de suport a les persones que van ser agredides per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la jornada del referèndum. «Hem de fer-ho; vam votar i vam guanyar; però ara ens necessitem de tots per tornar-hi i consolidar la victòria; si no, res del que hem fet fins ara tindria sentit si ara la por ens vencés i no fóssim capaços de recuperar l'esperit de l'1-O per fer la república catalana», va resoldre.

Torra va assegurar que anava més enllà dels independentistes «per interpel·lar directament la societat en general» perquè considera en joc la democràcia i la llibertat d'expressió i de pensament, va dir. Després d'expressar el seu suport als dirigents independentistes empresonats i a l'estranger, el president català va recordar que s'apropa el judici al Tribunal Suprem «construït sobre una falsedat immensa. Votar no és cap delicte; el delicte és que et peguin per anar a votar». A més, va assegurar que algun dia els que van ordenar les càrregues de l'1-O «seran jutjats per tribunals internacionals».

L'acte al Pati dels Tarongers va comptar amb la intervenció del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que va resumir l'1-O amb les paraules «dignitat, autodeterminació i intel·ligència col·lectiva» davant d'un grup de familiars, alguns ferits i alcaldes de municipis afectats durant l'1-O. Jaume Casamitjana, ciutadà de Sant Julià de Ramis, va explicar com es va viure la jornada i les càrregues policials al pavelló del municipi. També va dedicar unes paraules a Roger Español, l'home que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma a Barcelona, i va afirmar que l'1-O «ha marcat un abans i un després» a Catalunya.

L'útima intervenció va ser de Tricia Marwich, expresidenta del Parlament escocès i que va ser observadora internacional l'1-O: «En més de 30 anys en política, mai havia vist res com la por i la intimidació d'aquell dia, va ser vergonyós, ignominiós, un atac frontal a la democràcia».