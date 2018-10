Sant Julià de Ramis centra l'atenció dels actes de la jornada

El president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta de membres del Govern, commemoraran avui el primer aniversari de l'1-O a Sant Julià de Ramis (Girona), el poble on havia de votar Carles Puigdemont fa un any i on no va poder fer-ho per les càrregues policials. L'expresident havia de dipositar la seva papereta al pavelló poliesportiu de la localitat, on residia abans d'anar-se'n a Bèlgica, però davant les càrregues de la Guàrdia Civil va optar per fer-ho a Cornellà de Terri.

La jornada d'avui a Sant Julià començarà, com l'any passat, amb una xocolatada, a la qual s'ha afegit la pintada d'un grafiti. El president Torra i la resta de consellers obriran la jornada a tres quarts de nou amb un acte institucional organitzat per l'Ajuntament i que se celebrarà precisament al pavelló poliesportiu que fa un any no va poder exercir de punt de votació en el referèndum. Durant l'acte, al qual hi haurà l'esposa de Puigdemont, Marcela Topor, i el president del Parlament, Roger Torrent, s'aixecaran castells en record dels presos sobiranistes i dels polítics que són a l'estranger i una seixantena de trabucaires dispararan salves d'honor simbolitzant l'inici de les càrregues policials de fa un any.

També es llegirà un manifest dels veïns de la localitat i s'exhibiran algunes de les urnes que es van utilitzar aquell dia. Clausuraran l'acte Torra i Torrent, amb dues breus intervencions.

A dos quarts de deu se celebrarà una reunió del Consell Executiu a la sala de plens de l'ajuntament de Sant Julià, i tot seguit Torra llegirà una declaració institucional sobre l'1-O, abans de tornar a Barcelona per continuar participant en activitats relacionades amb aquell referèndum.

Sant Julià de Ramis no és, però, l'únic lloc de les comarques gironines noon avui es rememora l'1-O: per exemple, Girona Vota estrena a les vuit del vespre a l'Auditori el documental 21 fortaleses: l'U d'octubre a Girona. En diversos municipis gironins també s'ha decidit deixar per avui el «bateig» dels espais que portaran per nom la icònica data. A Cornellà de Terri, s'ha convocat els veïns a les 8 del vespre davant de l'Ajuntament. A Salt, una hora abans, el punt de trobada serà davant de la Coma Cros. A Banyoles, també a les set del vespre, entre la carretera de Camós i l'Institut Pla de l'Estany, està programada la inauguració del parc 1 d'Octubre. A Ripoll, l'acte commemoratiu serà a dos quarts de 7 del vespre davant de la biblioteca Lambert Mata. A Begur, començarà a les 12 del migdia amb una concentració davant l'ajuntament.