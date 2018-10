Torra diu que els CDR «fan bé pressionant» i els insta a seguir fent-ho

El president català, Quim Torra, ha participat avui en un acte de commemoració de l'1-O a Sant Julià de Ramis, on s'ha dirigit als membres dels CDR presents per dir-los que "fan bé pressionant" i els ha instat que ho segueixin fent.

Acompanyat dels consellers del Govern, que es reuniran de forma extraordinària en aquesta localitat gironina, on fa un any es va registrar la primera intervenció policial de l'1-O, Torra ha apel·lat a mantenir l'"esperit" d'aquell dia, mentre els assistents corejaven el lema: "el poble mana, el govern obeeix".

El president català ha pujat a un escenari instal·lat a la plaça on s'ubica el pavelló que va exercir de centre de votació del referèndum de l'1-O davant una pancarta en la qual també instava el govern de la Generalitat a "obeir el poble".

Quim Torra ha agraït inicialment al Govern de fa un any que fes "possible aquell referèndum d'autodeterminació", i ha tingut un record per "als que no estan en primera fila i haurien d'estar", en referència als exconseller empresonats i als fugits a l'estranger.

Torra ha considerat que l'1-O va ser la "llavor constituent de la República Catalana" i ha insistit en la necessitat de recuperar "aquell esperit" per encarar els "reptes" les pròximes setmanes.

Per al president de la Generalitat, la "fraternitat" que va presidir els successos de fa un any és necessària en el moment actual, i ha citat unes paraules del músic Pau Casals que ha resumit en la frase: "no tingueu por de ser lliures".

"O llibertat o llibertat", ha manifestat Quim Torra, que ha tornat a recordar els presos sobiranistes per indicar que "no s'està jutjant uns quants polítics, sinó el poble de Catalunya".

Quim Torra ha apel·lat a les "consciències col·lectives de tots els catalans" per saber si s'acceptaran les sentències o arran d'aquestes es recuperarà "la determinació de l'1-O".

El dirigent català ha assegurat finalment que el passat dia un d'octubre va ser "el primer de la victòria", per concloure amb un "Visca la República", mentre els CDR li repetien que el govern ha d'obeir el poble i reclamaven la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, després de les càrregues de dissabte a Barcelona contra manifestants independentistes.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha estat també en aquest acte a Sant Julià de Ramis i ha apel·lat insistentment a la "fraternitat" que, segons el seu parer, es va viure l'1-O.

Segons Torrent, el domicili del qual és a tan sols cinc minuts de la plaça on ha tingut lloc aquesta commemoració, el referèndum prohibit pel Tribunal Constitucional va ser l'"acte de sobirania més determinant".

"L'1-O, sobretot, és futur, no només memòria de dignitat, si no recorregut de futur", ha afirmat Torrent, abans d'afegir que, des d'aquell dia, "res serà igual".

L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió (ERC), ha llegit una carta d'Oriol Junqueras, redactada des de la presó de Lledoners, que denuncia la "repressió brutal" que segons el seu parer va suposar la intervenció policial de fa un any en aquest municipi i qualifica les commemoracions d'avui de "jornada de reivindicació".

Després d'aquestes intervencions en el marc d'una programació que ha inclòs l'arribada d'una urna d'aquell referèndum des de la veïna localitat de Sarrià de Ter i el lliurament de clavells a Quim Torra i als consellers, el Govern s'ha dirigit a l'ajuntament per realitzar la reunió extraordinària.