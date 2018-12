«El transport de luxe cada cop té més demanda a la Costa Brava»

Com va néixer l'empresa familiar Maype?

Després de 16 anys recorrent Europa amb autocar com a assalariat en una empresa d'autocars, les meves inquietuds professionals em van portar a emprendre la meva carrera empresarial amb la compra d'una empresa de taxis l'any 2004.

A poc a poc ens vam anar especialitzant en el turisme actiu (golf, cicloturisme, senderisme, etc). El 2013, com a propietari únic de Maype Taxis i Microbusos, vaig desenvolupar el meu negoci de forma sostinguda, aportant cada vegada més valor als serveis ofertats als clients. La nostra missió és donar un servei porta a porta de transport de passatgers mitjançant cotxes, microbusos i autocars. La nostra visió és arribar a ser l'empresa de referència en trànsfers a Girona-Costa Brava amb vehicles d'1 a 16 places. Actualment estem treballant amb una flota de 21 vehicles d'1 fins a 55 places.

Què caracteritza el servei de Maype?

El nostre valor diferencial està en la qualitat i bon estat dels vehicles, així com la flexibilitat i qualitat en la prestació del servei. Disposem d'una flota de vehicles moderna i actualitzada amb una mitja d'antiguitat de 4 anys. Actualment tenim diferents gammes de vehicles estàndard i d'alta gamma entre berlines, minivans i microbusos, la majoria de la marca Mercedes, que ens permeten donar un servei professional i personalitzat.

Quin tipus de serveis oferiu?

Comptem amb els recursos tècnics i l'equip humà necessari per ajustar-nos als serveis sol·licitats, ja siguin trasllats des de ports, aeroports i estacions de tren a hotels, apartaments i domicilis particulars o trasllats per a grups i individuals amants del turisme actiu. També tenim una àmplia experiència logística en l'organització de trasllats per a tot tipus d'esdeveniments i reunions d'empreses.

Doneu servei exclusivament a la Costa Brava?

Tenim una de les nostres bases a Palafrugell, on també tenim la nostra seu central i oficines. I comptem amb dues bases més: una a Sils, al costat de l'aeroport de Girona, i l'altra a Viladecans, al costat de l'aeroport de Barcelona. Des de les nostres bases donem servei a tota la Costa Brava, des de sud a nord i també al sud de França. A l'hivern, fem trasllats per neu al Pirineu gironí, Andorra i els Alps.

La innovació és un dels trets característics de la flota de Maype, que compta amb wifi a tots els seus vehicles. A què es deu aquesta aposta?

Entenem la innovació com a sinònim d'actualitat i modernització i procurem que sigui un tret constant en la nostra flota, per donar un servei de qualitat. Disposar de wifi i connexions USB en els nostres vehicles és una aposta perquè els nostres clients d'empreses i convencions puguin seguir una línia de continuïtat de treball després de les seves reunions i també perquè aquells que vinguin a fer turisme no deixin d'estar connectats a aquest món cada vegada més tecnològic.

Una de les apostes més recents de Maype és el transport de luxe de passatgers amb Costa Brava Luxury Cars. Com va néixer aquesta iniciativa i per què?

Costa Brava Luxury Cars neix el 2015 per donar resposta a la demanda de cotxes de gamma alta amb conductor que hi ha a la província de Girona.

Compta amb una gran demanda aquest tipus de transport a la Costa Brava?

Sí, cada vegada més tenim a la zona de la Costa Brava - Girona un perfil de client elitista que busca aquest tipus de servei. Normalment, clients internacionals, famílies, que viatgen per oci. També empreses que organitzen les seves reunions d'incentius en aquesta zona demanden cada vegada més aquest servei premium.

Com us ajuda BBVA en tot aquest projecte?

Al BBVA trobem l'assessorament financer personalitzat, que ens permet obtenir les formes de finançament més adequades a les nostres necessitats, tant en el format de l'operació com en les condicions de la mateixa. Comptem amb un gestor especialitzat en el nostre segment d'empreses i que té tota la formació i experiència necessàries. Contactem amb ell amb una gran facilitat, tant personalment com telemàticament