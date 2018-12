Els Mossos investiguen la consellera Laura Borràs

Els Mossos d'Esquadra investiguen la gestió de la consellera de Cultura, Laura Borràs, quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Agents de la policia catalana han entrat aquest dimarts a aquest organisme i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a la recerca de documentació per ordre judicial.

Fonts del TSJC han assegurat que la investigació no està ordenada per l'alt tribunal català. L'operació, anomenada 'Atenea', investiga la presumpta contractació irregular per a la reforma i la creació de pàgines web oficials, segons ha avançat aquest dimarts la Cadena Ser, a partir del possible fraccionament dels encàrrecs per rebaixar el cost i no haver de fer concursos públics.

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han estat dins del CTTI aproximadament unes 5 hores. L'operació l'han portat a terme agents de la unitat de delictes econòmics en col·laboració amb la de delictes informàtics. La investigació està sobre secret de sumari. El Departament de Cultura també ha confirmat l'entrada dels Mossos a la Institució de les Lletres Catalanes.



Borràs: "No tinc res a amagar"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha assegurat que l'entristeix i la rebel·la que s'intentin generar "ombres" sobre la feina feta durant cinc anys a la Institució de les Lletres Catalanes però garanteix que no té "res a amagar". En aquest sentit, posa "tots els mitjans" a disposició de la investigació per esclarir "fins a la darrera qüestió".