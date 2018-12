Borràs nega qualsevol ombra de dubte sobre la Institució de les Lletres Catalanes

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha negat qualsevol "ombra de dubte" al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una entitat de la qual n'ha defensat el "prestigi" i ha recordat que se sotmet a auditories mensuals. En declaracions a 'El món a RAC1', Borràs ha afirmat que tots els procediments s'han ajustat "a la legalitat" i assegura que "no pot permetre" que es posi en "entredit" la feina a l'ILC, en què "molta gent hi deixa la pell". Preguntada per si té constància que les investigacions tinguin a veure amb un possible fraccionament d'encàrrecs per rebaixar el cost i no haver de fer concursos públics per la reforma i creació de pàgines web oficials, ha assegurat que "no s'aguanta per enlloc".

En aquest sentit, ha assegurat que els procediments públics són "clars i diàfans" i garanteix que es "compleixen".

Borràs va estar cinc anys al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes com a directora.

Entrada al CTTI i a la ILC



Els Mossos d'Esquadra investiguen la gestió de la consellera de Cultura, Laura Borràs, quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Agents de la policia catalana van entrar aquest dimarts a l'organisme i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a la recerca de documentació per ordre judicial. Fonts del TSJC han assegurat que la investigació no està ordenada per l'alt tribunal català.

Agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra han estat dins del CTTI aproximadament unes 5 hores. L'operació l'han portat a terme agents de la unitat de delictes econòmics en col·laboració amb la de delictes informàtics. La investigació està en secret de sumari.