En Comú Podem adverteix Sánchez que «s'equivoca» intentant silenciar al TC les crítiques a la monarquia

El diputat d'En Comú Podem Joan Mena ha reaccionat aquest dimecres la decisió del ple del Tribunal Constitucional (TC) d'admetre a tràmit la impugnació per part del govern espanyol de la recusació del rei Felip VI al Parlament de Catalunya. Mena ha advertit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "s'equivoca" judicialitzant una declaració aprovada pel Parlament a iniciativa d'En Comú Podem, i l'ha acusat d'intentar "posar una mordassa a un debat públic que ja es troba al carrer". "Per molt que el TC actuï no podrà aturar aquest debat que ja és un debat ciutadà", ha dit Mena, que ha recordat que el Consell d'Estat no va avalar el recurs.

En declaracions al Congrés, Mena també ha recordat a Sánchez que "l'esperit de la moció de censura" requereix "la màxima transparència i netedat contra la corrupció a totes les institucions de l'Estat, sense cap tipus de privilegis de sang".

En aquest sentit ha destacat les dificultats a que s'enfronten els grups al Congrés a l'hora de fer que "la comandància de l'Estat passi els filtres de la democràcia" perquè la Mesa del Congrés ha tancat la porta a una comissió d'investigació sobre l'actuació del rei emèrit, Joan Carles I, i el govern de Sánchez "protegeix els viatges" del monarca a l'Aràbia Saudí.

"Aquesta monarquia té ombres de corrupció, és caduca, anacrònica i incompatible amb el nostre projecte de país", ha afirmat Mena, que ha refermat el seu "compromís" per fer "avançar social i democràticament" Catalunya i Espanya.