Cunillera defensa que Borrell és «honrat» i que no s'està sent just amb la seva «gran tasca»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, és una persona "honrada" i ha denunciat que hi ha una "especial fixació" contra ell i que no s'està sent just amb la seva "gran tasca" al capdavant del ministeri. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cunillera ha defensat que no ha de dimitir després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) li hagi imposat una multa de 30.000 euros per haver utilitzat informació privilegiada en el cas Abengoa. "Ha assumit l'error en seu parlamentària, assumirà el cost de l'error i crec que no ha de plegar", ha reblat.