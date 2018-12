Els metges intenten entrar al Parlament

Els metges que s'han concentrat aquest dimecres a les portes del Parlament han intentat entrar a la cambra, però el cordó dels Mossos d'Esquadra ho ha impedit. Les portes del Parlament s'han tancat per prevenció. Uns 400 facultatius s'han manifestat inicialment darrere de la tanca que protegeix la cambra, el lloc on habitualment es concentren els manifestants, però després l'han creuada i s'han apropat a la porta principal.

Entre les consignes que han cridat hi ha les que han utilitzat les darreres hores, com 'A tu també t'afecta' o 'Vaga, vaga, vaga, la Primària ja no 'traga''. Aquest dimecres és ja el tercer dia de vaga a l'atenció primària i a la sanitat concertada. La concentració dels metges ha coincidit amb una de bombers.