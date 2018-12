La Fiscalia exigeix l'ingrés «immediat» a presó d'Oriol Pujol pel cas ITV

La Fiscalia va demanar l'ingrés immediat a la presó de l'exdiputat de CiU Oriol Pujol en considerar que d'aquesta forma es complirà la «funció reeducadora» de la pena i donada la «naturalesa i gravetat» de la «corrupció política» per la qual va ser condemnat a dos anys i mig de presó pel «cas ITV».

En un informe, a què va tenir accés Efe, el ministeri públic s'oposa a la petició plantejada per Oriol Pujol que se suspengui la seva entrada a la presó per complir la pena que se li va imposar per usar la seva influència política per afavorir empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas de les ITV.

En el seu escrit, la fiscal anticorrupció Teresa Duerto sosté que ni les circumstàncies personals d'Oriol Pujol, que actualment treballa com a autònom com a agent comercial d'una empresa, ni la seva conducta basten per «renunciar sense més» a la «funció reeducadora, intimidatòria i pedagògica» del compliment de la pena de presó, atesa la «naturalesa i gravetat» dels fets pels quals va ser condemnat.

La fiscal ressalta que l'expresident del grup parlamentari de CiU i exsecretari general de CDC, càrrecs dels quals va dimitir al març del 2013, va ser condemnat per «aprofitar-se» entre 2010 i 2012 de la seva posició política «privilegiada» per cometre delictes de tràfic d'influències i suborn relacionats amb la «corrupció política i econòmica», en el marc de la trama de les ITV.

L'informe



«Lluitar contra la corrupció i el frau és una de les prioritats absolutes en àmbit nacional i europeu, ja que la corrupció és una xacra de la societat i suposa un atac a l'estructura democràtica de qualsevol estat.

De tal manera que, precisament en casos com el que ara ens ocupa, és quan més necessària és l'execució de la pena de presó a fi d'atendre l'ordre jurídic», sosté a l'informe.

Oriol Pujol, l'únic fill de l'expresident Jordi Pujol que es va dedicar a la política, va demanar que se suspengués el seu ingrés a la presó al·legant que és pare de tres fills de 21, 20 i 17 anys, que es fa càrrec del pagament de la hipoteca del pis on viu la seva família i de les seves despeses sanitàries i que està intentant refer la seva vida, treballant com a agent comercial d'una empresa i fins i tot portant a terme tasques de voluntariat.