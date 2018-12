Les posicions s'acosten però la vaga de metges continua aquest dimecres

La tercera reunió de mediació a Treball no ha aconseguit l'acord que desconvocaria la vaga, i per tant aquesta continuarà dimecres. No obstant, després d'una trobada que s'ha allargat de les set de la tarda les dues de la matinada, ambdues parts han indicat que s'han acostat posicions. L'ICS ha arrencat la reunió amb una nova proposta que es basa en la reducció de la població assignada que té cadascun dels professionals, el que portaria a una càrrega de treball menor pels metges, segons ha explicat el director gerent, Josep Maria Argimon. Ara Metges de Catalunya vol conèixer un informe de càrregues de treball de cada centre per analitzar si d'aquesta manera les visites podrien durar un mínim de 12 minuts, segons ha explicat la portaveu de Metges de Catalunya Anna Roca. L'ICS els lliurarà l'informe dimecres.

Roca ha exposat que des que van començar les negociacions, les posicions s'han acostat i que ara estan "més a prop" d'un acord que encara no s'ha assolit. El proper pas serà analitzar un informe de càrregues de treball centre per centre que l'ICS ja té fet i que els lliurarà dimecres.

La portaveu de Metges de Catalunya ha indicat estudiaran l'informe perquè el nou sistema no "carregui" més sobre els metges "les mancances del sistema sanitari". "No se'ns pot carregar que faltin places a les nostres esquenes", ha afegit. Ha explicat que aquest element és un "factor nou que condiciona tot l'anterior".



Informe de càrregues

El director gerent de l'ICS ha insistit que no parlen del límit de visites, sinó que el que han tractat és una proposta nova que acostaria les posicions de les dues parts. S'ha mostrat satisfet que el sindicat vulgui analitzar l'estudi. "Si l'estan valorant és perquè en principi podem arribar a un acord", ha indicat.

Ha explicat que un informe de càrregues analitza el número de professionals necessaris en un centre tenint en compte els 12 minuts de les visites presencials i que la població assignada mitjana és de 1340 persones. Argimon ha afegit que s'arriba a la xifra, ponderada, tenint en compte aspectes com l'edat de la població, l'índex socioeconòmic i el número de malalties.

Ho ha exemplificat dient que "un centre o professional que atengui una població molt envellida d'un nivell socioceconòmic baix amb una càrrega de morbiditat alta tindrà una població assignada molt baixa, de 1.000 o menys. En canvi una població benestant, jove i majoritàriament sana requerirà molts menys professionals o una població assignada més alta."



Vaga i concentració

Aquest dimecres serà el tercer dels cinc dies de vaga, i els serveis mínims per metges de família i pediatres passaran del 25% a 33%. Metges de Catalunya ha convocat una concentració a les 11 hores al davant del Parlament de Catalunya.