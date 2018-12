Els metges desconvoquen la vaga

El sindicat Metges de Catalunya (MC) i l'Institut Català de la Salut (ICS) han arribat avui a un acord per alleujar la càrrega de treball dels facultatius de primària, pel que aquests han desconvocat la vaga de demà, després de quatre dies d'una històrica aturada i mobilitzacions d'aquest col·lectiu. A la sanitat concertada, els sindicats mantenen les aturades.

L'acord ha estat anunciat pel conseller de Treball, Chakir el Homrani, i ha arribat després que l'ICS presentés ahir al sindicat un estudi detallat amb les sobrecàrregues de treball dels metges a cadascun dels ambulatoris, acceptés garantir un mínim de 12 minuts d'atenció per pacient en les visites presencials i anunciés una inversió de 100 milions d'euros per a l'atenció primària.

Els termes de l'acord seran explicats aviat pels responsables de l'ICS i d'MC a la seu del Departament de Treball, on s'han reunit d'urgència aquesta tarda.

La conselleria de Treball ha fet de mediadora en aquest conflicte laboral i a la seva seu el comitè de vaga i els representants de Salut han protagonitzat maratonianes reunions per acostar les seves postures.



Sense acord a la sanitat concertada

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha avançat que l'acord només és per a l'atenció primària i que les reivindicacions dels metges de la concertada no estan incloses en el document que estan signant en aquests moments els metges i l'ICS, i que tampoc recull les demandes del sindicat CGT, minoritari en el sector i que també ha convocat cinc dies de vaga per a tot el personal de l'atenció primària.

El Homrani, que ha participat en algunes de les últimes reunions de mediació entre les parts, ha destacat que "és una bona notícia" i la demostració que "la mediació, amb negociació i diàleg és la millor solució per buscar sortides i així ha estat per a una sortida acordada per a la vaga en l'atenció primària".

El conseller ha dit que seran les parts les que explicaran el contingut de l'acord i que ha estat "resultat del treball de mediació d'aquests dies per buscar punts de trobada i que les parts poguessin tirar endavant els seus objectius".

"Ha estat una mediació llarga i una mobilització també llarga, però la mediació ha permès aconseguir aquest acord i crec que és un exemple a seguir a la societat: treballar en la mediació, amb diàleg i negociació, així s'aconsegueixen els objectius".