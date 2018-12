Simpatitzants de Jusapol insulten Puigdemont a Waterloo

Un grup reduït de simpatitzants de Jusapol va insultar Carles Puigdemont i els vigilants que custodien la seva residència a Waterloo. En un vídeo publicat per Vozpopuli es pot veure com quatre o cinc persones increpen els vigilants de la residència, que els impedeixen accedir a la casa i criden l'atenció a una de les dones per enfilar-se a un dels pilons de l'entrada.

És llavors quan un dels simpatitzants s'enfronta a crits amb el guàrdia de seguretat, a qui diu «gos d'un fastigós» i retreu que protegeixi «una rata fastigosa». En el vídeo també s'aprecia com algú crida: «Mira la casa del fill de puta!», referint-se a l'expresident Puigdemont.