El TC admet a tràmit el recurs de Sánchez contra la reprovació del Parlament al Rei

El ple del Tribunal Constitucional va decidir per unanimitat admetre a tràmit la impugnació del Govern central contra la reprovació del Rei aprovada pel Parlament de Catalunya, han informat fonts del tribunal. El Govern va recórrer davant el Constitucional la resolució aprovada l'11 d'octubre a pesar del dictamen contrari del Consell d'Estat, en estimar que no era suficient el retret polític i que la moció suposava «un nou intent del Parlament d'iniciar un procés unilateral que desemboqui en la proclamació d'una hipotètica república».

L'admissió a tràmit per part del TC no implica la suspensió cautelar de la resolució en no haver invocat l'Executiu l'article 161.2 de la Constitució. El Govern va recórrer en concret dos apartats de la iniciativa: el que condemna la presa de posició del rei en el «conflicte català» i el que considera la seva «justificació de la violència» policial l'1-O; i el punt en el qual es «reafirma el compromís amb els valors republicans» i s'aposta per l'abolició de la institució monàrquica, titllada de «caduca i antidemocràtica».



El «no» del Consell d'Estat

La resolució va ser presentada per Catalunya en Comú Podem i va sortir endavant amb el suport de Junts per Catalunya i ERC. Després de la seva aprovació, el Govern va demanar amb urgència el preceptiu dictamen del Consell d'Estat en considerar que la reprovació era «políticament inacceptable» i quedava fora de les funcions atribuïdes a un parlament autonòmic, segons va explicar la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá. En el seu informe, no vinculant, el Consell d'Estat entenia encara que la resolució era «netament política, no jurídica» i recordava que aquest tipus de mocions parlamentàries «no s'integren en l'ordenament ni produeixen efectes jurídics».