45 municipis insten Ensenyament a retirar el decret de menjadors

Un total de 45 municipis catalans han instat, entre l'octubre i el novembre, al departament d'Ensenyament a detenir els treballs d'esborrany del decret que ha de regular el servei de menjador escolar, seguint una proposta de moció elaborada per la coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics.

Segons ha informat la coordinadora en un comunicat, en la proposta es fa referència a la "necessitat urgent d'iniciar un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulador integral de l'espai del migdia als centres de titularitat pública".

La coordinadora considera que el seu plantejament és "molt diferent" al del Departament d'Ensenyament, la proposta de decret de menjadors del qual "es limita a implantar la via de la licitació pública com a única opció per gestionar els menjadors escolars", cosa que SOS Menjadors qualifica de "mercantilització" dels menjadors escolars públics.

En el text proposat per SOS Menjadors, s'insta Ensenyament a detenir els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat amb la comunitat educativa i consensuar un nou marc regulador integral de l'espai del migdia.

D'una altra banda, insta el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els consells comarcals per fer possible que les AMPA / AFA que ho desitgin i tinguin el suport del seu consell escolar de centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar fins que s'aprovi un nou marc regulador, consensuat per la comunitat educativa.

Segons la plataforma, entre els ajuntaments que han aprovat les mocions destaquen els de Barcelona, Girona i Tarragona, mentre que La Paeria de Lleida debatrà la moció proposada per les Ampes de la zona el mes de gener vinent.

D'altres municipis que han aprovat mocions són Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Calldetenes, Granollers, Cornellà Llobregat, Arenys Mar, Terrassa, Vila-Seca, Cambrils, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Mollet del Vallès, Igualada, Montmeló i Badalona.

De moment, han rebutjat les mocions els plens de la Diputació de Barcelona, dels consells comarcals de l'Anoia i el Tarragonès i dels ajuntaments de Vila-Seca, Torelló, Olot, Sant Vicenç de Castellet i Llinars del Vallès, ha informat la plataforma.

Segons la coordinadora, les iniciatives de moció principalment estan promogudes per grups municipals vinculats als Comuns o la CUP i a candidatures locals independents, a les quals en les últimes setmanes s'ha incorporat una versió impulsada per grups municipals del PSC, amb propostes "molt similars a les de la coordinadora".