Arrenca el desè Gran Recapte amb l'aspiració de superar les xifres rècord de l'any passat

La 10a edició del Gran Recapte ha arrencat aquest divendres al Mercat de Sant Antoni de Barcelona amb l'aspiració de superar els 4.700.000 quilos d'aliments recollits l'any passat, una xifra que va suposar un rècord des que es va posar en marxa la iniciativa. Enguany, 27.500 voluntaris participen en la campanya organitzada pels Bancs dels Aliments de Catalunya i recolliran productes bàsics d'alimentació durant dos dies en els 2.500 punts habilitats en mercats i supermercats d'arreu de Catalunya. Oli, llet, conserves i llegum cuit són alguns dels aliments que l'entitat considera més prioritaris.

El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha assegurat que aspiren a superar els quatre milions i mig de quilos d'aliments, però ha apuntat que si s'hi acosten ja estaran "satisfets". Fatjó-Vilas ha esperat que la ciutadania els continuï donant suport perquè ha recordat que 200.000 persones estan en situació de "gran vulnerabilitat" a Catalunya.

La presidenta del Banc dels Aliments de Barcelona, Roser Brutau, ha celebrat que la ciutadania cada vegada doni més suport al Gran Recapte i ha dit que "ja és de la societat", no del Banc dels Aliments.

Per la seva banda, el regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha demanat no resignar-se a que hi hagi un 20% de pobresa a Catalunya i ha recordat que hi ha moltes famílies que tenen "necessitat" dels productes que es recullen al Gran Recapte. "Necessitem treballar conjuntament perquè la pobresa desaparegui de la ciutat", ha subratllat.

Donacions online i bosses reutilitzables, les novetats d'enguany



Aquesta edició del Gran Recapte té dues principals novetats: la possibilitat de fer donacions a través d'internet i la utilització de bosses reutilitzables i reciclables. Amb l'objectiu de ser més sostenible, la campanya ha substituït les 25.000 bosses de plàstic que s'utilitzaven en cada edició per bosses reutilitzables i reciclables.

Els voluntaris entreguen les bosses reutilitzables als clients que entren als supermercats i els mercats perquè les omplin amb els productes que vulguin donar al Banc d'Aliments. Un cop feta la compra, els ciutadans entreguen la bossa amb els productes als voluntaris. Segons els Bancs dels Aliments, amb l'ús d'una bossa reutilitzable es redueix el consum, fabricació i rebuig de 100 bosses de plàstic d'un sol ús.

A més, enguany hi ha la possibilitat de fer donacions a través del web www.granrecapte.com i altres plataformes de comerç electrònic d'alguns establiments col·laboradors. El Banc dels Aliments de Barcelona confia que aquesta possibilitat "facilitarà" les donacions a aquelles persones que durant els dies que dura el Gran Recapte no van a comprar ni a mercats ni a supermercats. A més, a través d'internet es podran fer donacions fins al 15 de desembre.

Un voluntariat molt "gratificant" per als participants



El Fèlix, un advocat jubilat que ja fa cinc anys que col·labora en el Gran Recapte i que enguany coordina els voluntaris, ha afirmat que fer de voluntari al Gran Recapte és "molt gratificant" perquè es treballa "per a gent que ho necessita". A més, ha remarcat que campanyes com aquesta el fan ser "conscient" de fins a quin punt és un "privilegiat".

En aquesta edició, el Fèlix coordina tres supermercats alhora per la manca de voluntaris. Malgrat les dificultats, s'ha mostrat convençut que se'n sortiran. A diferència del primer any en què hi va participar com a voluntari, ara la campanya té "més instruments". Cinc anys enrere, ha assegurat que la iniciativa no era prou coneguda i que hi havia "més il·lusió que coordinació".

La Cristina, veïna del barri de Sant Antoni, també repeteix com a voluntària al Gran Recapte. Després d'haver-hi participat en dues ocasions i de la trucada del Fèlix, s'ha animat a formar-hi part una tercera vegada per "ajudar la gent del barri que més ho necessita". La Cristina ha esperat que la substitució de les bosses de plàstic per les reutilitzables "ajudi a conscienciar la gent perquè deixi de banda el plàstic". Amb tot, ha remarcat que estan "a l'espera de com surt l'experiment".

L'emmagatzematge dels productes procedents de la província de Barcelona, que en edicions passades ja havia estat un problema, es farà enguany en una nau d'11.000 metres quadrats i una parcel·la de 5.500 metres quadrats cedida pel Consorci de la Zona Franca. En les nou edicions anteriors, la iniciativa ha recaptat més de 26 milions de quilos d'aliments bàsics i més de 130.000 persones hi han participat com a voluntàries.