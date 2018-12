Estudiants, docents i facultatius clamen contra les retallades a Barcelona

Les protestes dels sectors sanitari i educatiu es van repetir arreu de Catalunya. A la capital, uns 8.000 docents, estudiants i treballadors de la Generalitat, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, i prop de 30.000, segons els organitzadors, es van manifestar ahir a la ciutat per exigir que el Govern català reverteixi les retallades aplicades des del 2010 en la sanitat, l'ensenyament i la funció pública.

Ramon Font, secretari general d'Ustec·STEs, va reclamar la contractació de 7.200 docents «per igualar la capacitat de 2010» i va marcar com a «línia vermella i per garantir la pau social» el retorn de l'hora lectiva perduda a secundària el 2011.

El secretari general del Sindicat de Professors de Secundària (Aspepc-SPS), Xavier Massó, va coincidir amb Font i va dir que «després de cinc anys de recuperació econòmica, Ensenyament es nega fins i tot a concedir aspectes que no són econòmics, com el retorn de l'hora lectiva i la retirada del decret de plantilles». La manifestació, en la qual hi havia famílies senceres, va transcórrer en un ambient festiu.

Pel que fa als metges de l'atenció primària, el 75% van seguir la vaga durant el torn de matí d'aquest dijous, segons Metges de Catalunya (MC), que va xifraren el 66% el seguiment als centres de la sanitat concertada.

Més tard, el vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, va subratllar que l'executiu és «plenament conscient de l'esforç dels treballadors públics» i que segueix negociant per acabar amb les vagues, però va remarcar que només arribaran a acords que es puguin complir.