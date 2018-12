Creu Roja Joventut preveu repartir joguines a 23.000 infants a Catalunya

Creu Roja Joventut preveu repartir joguines a més de 23.000 infants en situació de vulnerabilitat durant aquestes festes a Catalunya. L'entitat ha presentat aquest divendres a la sala Luz de Gas de Barcelona la 26ena edició de la campanya de joguines, que aquest any té com a lema 'Els seus drets en joc'. En el marc de la presentació, els responsables de Creu Roja han fet una crida a la ciutadania perquè doni joguines "noves, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu". L'objectiu és aconseguir-ne 70.000 fins al 4 de gener per cobrir les necessitats previstes. A la campanya hi participaran més de 1.500 voluntaris de més de 400 municipis a través de 83 assemblees locals i comarcals.

L'entitat vol "sensibilitzar" la població sobre el valor educatiu de les joguines i la seva importància com a "eina per al creixement" dels infants, segons ha afirmat Rosa Alcalà, directora de Creu Roja Joventut a Catalunya.

A més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, Creu Roja Joventut també ha demanat la col·laboració d'empreses, comerços i entitats bé sigui donant joguines, amb aportacions econòmiques o cedint espais per a la recollida.

Les donacions es podran fer fins el 4 de gener als diferents punts de recollida que es poden consultar a la web www.lajoguinaeducativa.org.