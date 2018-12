Investiguen si el conductor del patinet de l'accident usava el mòbil

L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, va explicar ahir que el conductor del patinet elèctric que va atropellar mortalment una dona gran a l'agost era un menor que potser «no anava concentrat» o que podia estar fent servir el mòbil, fet que s'investiga. En declaracions a Rac1 recollides per Europa Press, l'alcaldessa va remarcar que les circumstàncies del cas estan sent investigades judicialment, però ha detallat que en el patinet hi anaven dues persones i que no circulava a una velocitat excessiva.

Va especificar que l'accident va ser en «una rambla amb una vorera que és molt ampla, que és molt accessible» i al mes d'agost, un mes tranquilpel que fa a trànsit, segons va explicar.

També va dir que tenen previst aprovar una ordenança durant el primer trimestre del 2019 davant la possibilitat que després de Nadal els patinets elèctrics s'arribin a «multiplicar» als carrers.

Regular el patinet



Va recordar que a finals d'octubre van acabar les tasques que des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'han fet per regular el patinet elèctric i que des de fa una setmana tenen les indicacions per tirar endavant les ordenances per establir normes sobre qüestions com per on poden circular i a quines velocitats.

A més, va assegurar que no tenen més accidents amb patinets elèctrics registrats a Esplugues però que també passen amb les bicicletes i que en el futur poden aparèixer nous vehicles, per la qual cosa s'ha decantat per la regulació. Per la seva banda, l'associació «A Contramano: Asamblea Ciclista» va demanar que els patinets elèctrics només circulin per la calçada, en considerar que es tracta de «vehicles de motor».

L'associació ciclista va criticar ahir que la DGT i ajuntaments com el de Barcelona permetin la circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMPs) per zones de mobilitat motoritzades de les ciutats, com voreres i carrils-bici.

«A Contramano» es posiciona així en el debat sobre la regulació de l'ús d'aquests vehicles i sobre si els seus usuaris haurien d'estar obligats a tenir una assegurança de responsabilitat civil, després de conèixer-se la notícia de la mort d'una anciana d'Esplugues de Llobregat l'agost passat per atropellament d'un patinet elèctric. L'associació titlla de «greu irresponsabilitat» que la DGT promulgués una llei sobre VMPs on declarava la seva»impossibilitat de catalogar-los com a vehicles de motor».