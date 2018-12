Els Mossos investiguen un col·laborador de Borràs en un ens de la UB

Els Mossos d'Esquadra van acudir ahir a l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona (UB) per demanar informació sobre I.H.F., excolaborador de l'actual consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, en dos cursos i un màster d'aquest centre, van informar a Europa Press diverses fonts universitàries. Segons va publicar Ser Catalunya, la policia catalana l'investiga per presumptament haver-se beneficiat de contractes pactats amb Borràs durant la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalans (ILC).

La consellera nega els fets



Borràs, va negar ahir «amb total contundència» haver trossejat l'import d'una contractació per efectuar treballs informàtics per a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), quan dirigia aquest organisme, per poder adjudicar-la sense concurs a un col·laborador seu. El Periódico publicava ahir que l'actual consellera va encarregar, entre 2015 i 2017, tres treballs per un import total de 45.550 euros a un programador informàtic que respon a les sigles I.H.F. i que havia col·laborat amb ella en un Màster que Borràs impartia a la Universitat de Barcelona i en un grup d'investigació acadèmica liderat per la titular de Cultura.