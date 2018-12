Pujol reapareix i diu que Catalunya està ara «millor que fa 30 anys»

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol fa escassíssimes aparicions públiques des que va confessar el frau que durant anys va mantenir a l'erari públic. És per això que quan reapareix, acaba convertint-se en el centre d'atenció. Un col·loqui organitzat per Alcaldes.eu sobre municipalisme i foment de la vocació de batlle l'ha tornat a l'escena pública. És en aquest context que Pujol ha volgut reivindicar que ell «va treballar i elaborar tota la seva vida» per canviar el «país cremat i destruït per la guerra» que va dir que veia de petit. Pujol va afirmar també que la seva vocació mai va ser política, sinó «patriòtica», i va defensar que «Catalunya està ara millor que fa 30 anys», amb «bones infraestructures, més universitats que mai», i una «bona» sanitat. En aquest sentit, al col·loqui va demanar «un vot de confiança envers el país» i la seva evolució. En canvi, Pujol va destacar que l'estat de la política europea no és tan bo i que es pateix cert risc que Europa esdevingui «una península del continent asiàtic».

En els últims anys, les aparicions de l'expresident de la Generalitat es van reduir dràsticament, i en les poques aparicions públiques, Pujol no ho ha fet com a protagonista. Una de les últimes va ser amb motiu del funeral de la soprano Montserrat Caballé, on l'excap de l'executiu va rememorar que quan ell i la cantant viatjaven a l'estranger tothom la reconeixia a ella però no a ell.

Pujol també va aparèixer el setembre passat durant la presentació del llibre «Escrits de la presó» de l'exconseller Quim Forn.

No és fins el maig de l'any passat que Pujol va opinar sobre la seva situació, assegurant que se sent «dolgut» i «insatisfet» amb ell mateix en «certs aspectes» de la seva obra de govern. Pujol ho va dir en un homenatge a Barcelona organitzat per amics i antics col·laboradors per reivindicar el llegat del president que va comanar durant més de 23 anys les regnes de la Generalitat. Va ser la primera aparició en públic que va fer des de la seva confessió.