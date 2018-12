Arrimadas creu que la vaga és una decisió «molt personal» i reclama la fi dels «privilegis»

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, creu que la vaga que han iniciat aquest dissabte Jordi Sànchez i Jordi Turull des de Lledoners és una decisió "molt personal". Arrimadas ha criticat que Òmnium hagi distribuït la fotografia dels set polítics interns a la presó del Bages i s'ha preguntat si la resta de presos poden disposar també d'aquest tipus de fotografies i enviar-les a la família. "Jo crec que no", ha dit.

Així, ha demanat que els polítics tinguin "els mateixos drets davant la justícia i les institucions com qualsevol ciutadà". D'altra banda, la líder de Ciutadans ha assenyalat que aquesta setmana de vagues en molts sectors públics la realitat catalana "ha explotat" davant els ulls del president Torra. "Ell es pensava que tothom estava preocupat per la independència i resulta que no", ha destacat.