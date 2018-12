El president de la Cambra de Comerç, plantat pel Consell de Fira de Barcelona

Els membres del consell d'administració de Fira de Barcelona van plantar el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, per expressar així la seva queixa per considerar que existeixen interferències polítiques en la renovació de l'entitat firal. Els membres d'aquest organisme van decidir en bloc absentar-se de la reunió del consell que s'havia de celebrar ahir, amb excepció del president, Josep Lluís Bonet.

L'absència dels consellers, que va impossibilitar que se celebrés la reunió, va servir per posar en evidència el seu descontentament per com s'està conduint el procés de substitució de Bonet. Entre els membres del consell d'administració s'ha estès el malestar per suposades ingerències polítiques en entendre que el Govern ha acabat per situar al capdavant de la Fira el seu candidat, Pau Relat, amb la presumible acceptació de Valls. Relat és conseller delegat de Mat Holding i president de l'associació empresarial Femcat, una entitat que en ocasions ha expressat el seu suport al procés independentista impulsat pel Govern català.

La presidència a la Cambra de Comerç de Barcelona fa quatre anys que està en situació de pròrroga a causa de la falta d'una normativa catalana que permeti convocar eleccions, encara que el Govern català va aprovar al juliol el decret que ha de permetre celebrar eleccions a les tretze cambres catalanes, entre elles la de Barcelona, a principi de 2019. A més de la influència que hagi pogut tenir la Generalitat en la proposta d'elecció del substitut de Bonet, membres del consell d'administració de Fira estan disgustats per les filtracions que s'han produït de la designació de Relat. Històricament l'elecció del president de la Fira venia proposada per la Cambra de Comerç, el candidat de la qual acabava reafirmant posteriorment l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. No obstant això, els últims mesos les propostes de candidats de l'organització cameral no han arribat a fructificar en no comptar amb el vistiplau d'aquestes administracions. Està previst que el pròxim 14 de desembre se celebri el consell general de l'entitat firal, que entre d'altres punts preveu la renovació del consell i l'elecció d'un nou president en substitució de Bonet, que els últims anys s'ha mostrat crític respecte al procés independentista i que actualment presideix la Cambra de Comerç d'Espanya i copresideix Freixenet. Enric Crous, conseller de la Fira i candidat a presidir la Cambra de Comerç de Barcelona, ha titllat avui de "desagradable" que s'hagi allargat tant el procés per renovar la Fira, encara que s'ha congratulat de l'existència d'un acord final. Més crític s'ha mostrat un altre dels candidats a la Cambra, el Ramon Masià, que ahir va criticar que Valls proposi un candidat a presidir la Fira quan està a punt d'expirar el seu mandat i li va demanar que ajorni la decisió fins que se celebrin les eleccions a l'òrgan cameral, previstes per al primer trimestre de 2019. L'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona són les tres institucions que conformen el consell general de Fira, encara que és a Valls a qui correspon la potestat de proposar el candidat a la presidència, nom que ha de consensuar amb les dues administracions. "Hi ha consens entre les administracions públiques i la Cambra, que té la responsabilitat de proposar el consell d'administració, mentre que la proposta del president és competència exclusiva meva. Estic convençut que trobarem una solució", ha assegurat Valls fa dos dies als periodistes. Segons fonts coneixedores dels secrets d'aquestes negociacions, en la promoció de Relat han tingut un paper destacable les conselleres d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i de Presidència, Elsa Artadi, mentre que l'alcaldessa Ada Colau era més partidària en un primer moment de posar una dona al capdavant de la Fira