Puigdemont fa costat a Turull i a Sànchez i denuncia que l'Estat és una «vergonya»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha volgut fer costat a Jordi Turull i Jordi Sànchez a través de Twitter. "Vergonya d'estat espanyol! Molts ànims, molta força!", ha piulat Puigdemont, que s'ha adherit ja a la declaració que els dos presos han penjat a Internet per denunciar el bloqueig del Tribunal Constitucional, que no resol els recursos d'empara que han presentat contra el seu empresonament provisional, el que impedeix que puguin recórrer a la justícia europea. Puigdemont ha apuntat que aquest "bloqueig deliberat i contrari a l'estat de dret" suposa una "greu vulneració" dels drets dels presos.

També ha aprofitat per piular la fotografia dels presos de Lledoners distribuïda per Òmnium Cultural, que "posa l'Estat davant del mirall". "Se li gira en contra a força de dignitat, resistència i determinació", afegeix Puigdemont, que ha donat ànims als presos. "La injustícia us hi tanca, la dignitat us allibera", ha apuntat, alhora que ha volgut també recordar Dolors Bassa i Carme Forcadell.