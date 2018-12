Torra descarta reunir-se amb Sánchez el 21-D a Barcelona

El president català, Quim Torra, descarta reunir-se amb el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el proper dia 21 aprofitant la celebració a Barcelona del Consell de Ministres, i proposa que Sánchez vagi «expressament» a la capital catalana un altre dia, amb temps, per parlar «més enllà de la foto». El pròxim dia 21 està previst celebrar un Consell de Ministres a Barcelona i, en aquest context, la intenció de l'Executiu central és que Pedro Sánchez es vegi amb Quim Torra a la capital catalana, com va fer amb Susana Díaz quan el Govern es va reunir a Sevilla, segons va explicar la vicepresidenta, Carmen Calvo.

No obstant això, fonts del Govern van asseverar que l'Executiu de Pedro Sánchez no ha comunicat formalment aquesta proposta, ni tampoc va respondre a l'oferta que va traslladar Quim Torra de celebrar el 21 de desembre una reunió dels dos governs, i van insistir a demanar una reunió de «govern a govern».

En tot cas, les mateixes fonts de la Generalitat van avançar que Torra no acceptarà una trobada amb Sánchez tal com es planteja des del Govern el pròxim 21 de desembre, perquè consideren que seria només «una fotografia» aprofitant el desplaçament a Barcelona amb motiu del Consell de Ministres. En aquest sentit, aquestes fonts ressalten que Sánchez està convidat a acudir al Palau de la Generalitat en qualsevol altra data si és que es desplaça «expressament» a Barcelona per reunir-se amb Torra. Així, des del Govern català plantegen una trobada en la qual els dos presidents puguin parlar «llargament», tantes hores com calgui, dels assumptes que van quedar pendents en l'anterior cita.

Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va assegurar ahir que el cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, manté la seva intenció de reunir-se el 21 de desembre a Barcelona amb Torra, i que serà amb un format «natural», com ho va fer amb Susana Díaz a Sevilla.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Calvo va descartar que, amb motiu de la celebració a Barcelona de la reunió del Govern aquell dia, es pugui realitzar una «cimera» amb la Generalitat, com ja va dir la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, el dimarts passat.

«No, no ho contemplem en absolut. Som el Govern d'Espanya i, per tant, som també el Govern dels catalans», va afirmar Calvo, qui va afegir que l'Executiu manté «constant contacte» amb la Generalitat, igual que amb la resta de territoris. Calvo va explicar que Sánchez mantindrà una trobada amb Torra «abans o després» del Consell de Ministres a Barcelona, com ho va fer amb la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, a Sevilla, quan el Govern es va reunir allà el passat 26 d'octubre, i sense «cap excepcionalitat». El trasllat de la reunió del Consell de Ministres fora de Madrid «forma part de la concepció constitucional» del país, va especificar la vicepresidenta, i entra dins la «normalitat absoluta», a diferència d'una trobada amb un Govern autonòmic per al qual no hi ha ni format establert.