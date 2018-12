Sànchez i Turull anuncien vaga de fam indefinida per «remoure consciències»

Jordi Sànchez i Jordi Turull faran una vaga de fam indefinida que no va «contra ningú» sinó que busca «remoure consciències». Així ho va avançar ahir l'advocat Jordi Pina en un escrit en què els presos justificaven la decisió per reclamar un Tribunal Constitucional «imparcial i diligent» que no obstaculitzi de manera «injustificada» els vuit recursos d'empara pendents de resoldre.

Una mesura que, asseguren, els «bloqueja» la possibilitat de recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans, on actualment «dipositen la confiança». El president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, va alertar del «potencial risc» d'una vaga de fam sobre la salut dels interns, no només quan estigui més avançada sinó «des del seu inici».

En aquest sentit, els presos asseguren que era una de les «poques propostes legítimes» que la situació d'empresonament els permetia tirar endavant. Amb tot, Sànchez i Turull asseguren que «no renunciaran mai a un judici just», una reclamació que en aquests moments està «més viva que mai, però que és a Europa on esperen «rebre justícia».

En la roda de premsa, Jordi Pina va explicar que no havia «aconsellat ni desaconsellat res» i que desconeix si altres presos iniciaran una protesta similar. Preguntat sobre el seu altre client, Josep Rull, va precisar que «no ha dit que no farà vaga», «potser Rull la farà més endavant, no ho sé».

Padrós, metge personal dels dos presos, va explicar que va ser requerit per Turull i Sànchez sobre aquesta qüestió i ell ja els va advertir dels riscos que una vaga de fam té per a la salut. També va constatar que, tot i que hi ha presos comuns que han fet vagues de fam durant alguns dies, aquesta decisió «no té precedents» des de la transició. Per tot plegat, va anunciar la creació d'una comissió d'experts presidida pel president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona, Josep Terés.

Pel que fa a la durada de la vaga, no va voler avançar esdeveniments. Sí que va reconèixer que un trasllat a Madrid per assistir al judici seria una «dificultat», i va afegir que «no s'han descrit casos de supervivència més enllà del mes i mig o els dos mesos». «Però són situacions que jo espero que no hi arribem».

La vaga de fam va rebre ahir més de 40.000 signatures de suport al web vagadefam.cat, creat ahir coincidint amb l'anunci de la vaga. Al portal es pot llegir un manifest que detalla els motius de l'acció i dona la possibilitat d'adherir-se a la seva denúncia contra el Tribunal Constitucional.



El president de la Generalitat dona suport a la vaga



El president de la Generalitat, Quim Torra, va emetre un comunicat per donar suport a la vaga de fam i va reconèixer que és una mesura «contundent i dràstica», però va argumentar que «s'està aplicant el dret penal com a venjança, establint una legalitat ad hoc per atacar la dissidència política». El president comparteix la denúncia dels presos sobre la «mala praxis» del Tribunal Constitucional que impedeix recórrer als tribunals europeus.



Arrimadas veu la vaga com una decisió «molt personal»

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, creu que la vaga que han iniciat Jordi Sànchez i Jordi Turull des de Lledoners és una decisió «molt personal». Arrimadas va criticar que Òmnium hagi distribuït la fotografia dels set polítics i es va preguntar si la resta de presos poden disposar també d'aquest tipus de fotografies i enviar-les a la família. I va demanar que els polítics tinguin «els mateixos drets davant la justícia i les institucions com qualsevol ciutadà».



El Govern espanyol diu que tindran un judici just

El Govern espanyol va respondre també ahir a l'anunci de vaga de fam recordant-los que Espanya és un Estat de dret amb protecció i garanties, i va dir que tindran «un judici just». Fonts de Moncloa van destacar que, com qualsevol altre ciutadà, els presos sobiranistes encausats pel «procés», entre els quals es troben Turull i Sànchez, estan sotmesos a la llei i protegits també per les mateixes lleis. I assenyalen que «el poder judicial és independent i es farà justícia».



La CUP dona suport a la vaga i Comuns la «respecta»

La CUP va mostrar ahir el seu suport a «totes les formes de lluita política davant l'excepcionalitat i la repressió» després de la decisió dels dos presos. I des dels Comuns, la coordinadora general de Catalunya en Comú, Candela López, va dir que la seva formació política «respecta» qualsevol mena de «mobilització o vaga», de «via o lluita», dels independentistes presos davant la situació d'«excepcionalitat» que suposa el seu empresonament preventiu.



Vol saber si els presos tenen «privilegis especials»

La vicesecretària del Partit Popular, Andrea Levy, va demanar explicacions a la Generalitat i al Govern sobre si els presos independentistes tenen «privilegis especials» a la presó i ho va dir en referència a la foto feta als presos.