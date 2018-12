La devolució de l'IRPF de maternitat i paternitat es pot demanar a partir d'avui

Els pares i mares que els van retentir l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en les prestacions dels permisos de maternitat i paternitat per fills nascuts el 2014 i 2015 podran reclamar la devolució d'aquestes retencions amb els interessos de demora a partir d'aquesta mateixa tarda i durant tot el desembre, segons María Jesús Montero, ministra d'Hisenda. Montero ha explicat que per als anys 2016 i del 2017 les peticions es faran al gener. Els beneficiaris podran començar a rebre les quantitats reclamades de manera immediata i per ordre de lliurament de les peticions. L'objectiu és que a l'abril pròxim s'hagin pagat totes les reclamacions d'1,086 milions de persones que entre el 2014 i el 2017 van tenir un fill.