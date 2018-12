L'autodeterminació no entrarà en una reforma de la Constitució

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va descartar ahir incloure el dret d'autodeterminació en una possible reforma de la Constitució espanyola, quan es compleixen 40 anys de la seva creació. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la ministra de Sánchez va reconèixer que el text constitucional «necessita una actualització» per adaptar-se a la societat i va apuntar que s'ha d'afegir el reconeixement de drets fonamentals i repensar el model territorial.

A més, Batet va argumentar que els textos constitucionals són concebuts amb voluntat de perdurar, per la qual cosa va descartar incloure «en les constitucions la destrucció de l'Estat», i va indicar que no n'hi ha cap que contempli l'autodeterminació. Amb tot, Batet va defensar que la carta magna ha de ser un text «que respongui a consensos transversals», amb el qual puguin governar partits de totes les ideologies, per la qual cosa va apuntar que qualsevol modificació ha de basar-se en la consciència de la necessitat d'un gran acord.

En qualsevol cas, va destacar que amb els seus 83 diputats no seria suficient, ni tampoc si tinguessin una majoria absoluta, i va remarcar que la reforma del text «dependrà de l'actitud i voluntat de les forces polítiques». La Carta Magna entra avui en la setmana del seu 40è aniversari sent el focus d'atenció. El Govern intentarà reformar-la per fitar els aforaments, la qual cosa suposaria el tercer retoc des del seu naixement, pel que es requereix el suport de tres cinquenes parts del Congrés, és a dir, 210 diputats. Un consens que ara com ara sembla llunyà.